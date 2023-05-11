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Ремонт Булака в Казани планируют завершить к концу следующей недели

16:51, 11.05.2023 17
Ремонт Булака в Казани планируют завершить к концу следующей недели
Фото: соцсети

Завершить ремонт протоки Булак в Казани планируют к концу следующей недели, сообщили в администрации Вахитовского района.

Жители города жаловались, что на ливневках, отводящих воды с территории автомобильной дороги на ул. Право-Булачной, нет сеток и вода стекает напрямую. Внизу лежат пластиковые бутылки, другой мусор, видны бензиновые разводы.

Как указали в Комитете внешнего благоустройства Казани, в местах поступления дождевых и талых вод на дождеприемниках установлены решетки, препятствующие попаданию случайного крупного мусора в эти сети. Если же установить дополнительные решетки, то это ухудшит пропускную способность при интенсивном потоке дождевых и талых вод, что может привести к подтоплению Право-Булачной и близлежащих улиц.

Казанцы обратили внимание и на отремонтированный мост на улице Астрономической, где проложили новый тротуар: уровень асфальта поднялся, а уровень ограждения остался тем же, и теперь высоты не хватает. Горожане считают, что необходимо поднять уровень забора, чтобы никто не упал — особенно это касается безопасности детей. В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что к ремонту еще не приступали, подрядная организация запланирует выезд на место.

Фото: соцсети

Подпорная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля 2022 года. Капитальный ремонт на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан завершили в августе 2022 года. На эти цели выделили 30,5 млн рублей из городского бюджета. Из-за ремонта каскад фонтанов на Булаке запустили лишь в сентябре прошлого года.

В марте начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов предупреждал, что из-за нерабочего состояния водостока вода пойдет из протоки Булак в озеро Кабан, что приведет к затоплению десятка домов. На решение проблемы требуется около 7 млн рублей. На тот момент, по его словам, уровень воды достиг 51,1 метра. Он пояснил, что воде из Булака в Волгу, а не в озеро Кабан поможет переливаться прочистка водостока от песка. Это предотвратит подтопления.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Замечательная новость!
    Булак это украшение Казани!
    Спасибо!
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    Анонимно 11 май
    это уродство а не украшение
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    Анонимно 11 май
    В дореволюционные времена был судоходным, грузовых суда ходили (до 20 судов на старых фотках!), люди на лодках катались, сам ондатру там видел в 70-е, никакого запаха не было
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    Анонимно 11 май
    нет, я тоже считаю это украшением
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    Анонимно 11 май
    если там засыпать и дорогу сделать - она может провалиться во-первых, во-вторых поток машин увеличится
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    Анонимно 11 май
    с чего это провалится?? в ы просто не инженер
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    Анонимно 11 май
    в 70х там не было ондатр а вонь уже была.
    что с того что вы видели якобы что там пароходы были?? там маленькие баржи протягивали из казанки в кабан и обратно. для того и прорыли
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    Анонимно 11 май
    Обиженный 18:05, у каждого свое представление о "красоте" и "уродстве".
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  • Анонимно 11 май
    на минкутку показалось, что не мешки лежат, а нерастаявший снег
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  • Анонимно 11 май
    может хоть вода очистится и не будет так пахнуть
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    Анонимно 11 май
    В Кварталах? Да дышать не возможно на трассах в спальных районах Ново-Савиновских )))
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    Анонимно 11 май
    с чего это? вода стоит и тухнет копится мусор
    вот и вонь
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    Анонимно 11 май
    Раньше в конце Булака в сторону Цирка шлюз-труба воде давала проходить, циркулировать, сейчас с вертикальными стенками Казанки, все законопатили, наверное, вот и результат этих горе-архитекторов, искусственный застой, хоть насосами бы воду перекачивали, озонировали, все ведь решаемо, на то и есть умные инженеры
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    Анонимно 08:47
    не было в конце булака шлюзы трубы.
    Булак лежит на три метра ниже уровня казанки и потому сообщение с казанкой приведет к тому что центр города будет затоплен. насосами воду перекачивать а откуда энергию брать? озонировать а зачем?

    булак просто канава прорытая для протаскивания барж и ничего нет в нем такого чтобы тратить на него деньги
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  • Анонимно 11 май
    Бедные деревья в Казани деревьям не дают расти, подпиливают и подпиливают их. Ук всегда рядом на Баки Урманче даде рябину подпиливают, варвары однако
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    Анонимно 14:07
    Бензопилой орудуют. Красивые деревья стоят, как обрубки. Никакого эстетического чувства красоты и жалости к природе нет. Жителей не слушают.
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  • Анонимно 13:48
    нужно там, конечно, навести порядок, почистить, укрепить газон
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