Ремонт Булака в Казани планируют завершить к концу следующей недели

Фото: соцсети

Завершить ремонт протоки Булак в Казани планируют к концу следующей недели, сообщили в администрации Вахитовского района.



Жители города жаловались, что на ливневках, отводящих воды с территории автомобильной дороги на ул. Право-Булачной, нет сеток и вода стекает напрямую. Внизу лежат пластиковые бутылки, другой мусор, видны бензиновые разводы.

Как указали в Комитете внешнего благоустройства Казани, в местах поступления дождевых и талых вод на дождеприемниках установлены решетки, препятствующие попаданию случайного крупного мусора в эти сети. Если же установить дополнительные решетки, то это ухудшит пропускную способность при интенсивном потоке дождевых и талых вод, что может привести к подтоплению Право-Булачной и близлежащих улиц.

Казанцы обратили внимание и на отремонтированный мост на улице Астрономической, где проложили новый тротуар: уровень асфальта поднялся, а уровень ограждения остался тем же, и теперь высоты не хватает. Горожане считают, что необходимо поднять уровень забора, чтобы никто не упал — особенно это касается безопасности детей. В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что к ремонту еще не приступали, подрядная организация запланирует выезд на место.

Фото: соцсети

Подпорная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля 2022 года. Капитальный ремонт на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан завершили в августе 2022 года. На эти цели выделили 30,5 млн рублей из городского бюджета. Из-за ремонта каскад фонтанов на Булаке запустили лишь в сентябре прошлого года.

В марте начальник Управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов предупреждал, что из-за нерабочего состояния водостока вода пойдет из протоки Булак в озеро Кабан, что приведет к затоплению десятка домов. На решение проблемы требуется около 7 млн рублей. На тот момент, по его словам, уровень воды достиг 51,1 метра. Он пояснил, что воде из Булака в Волгу, а не в озеро Кабан поможет переливаться прочистка водостока от песка. Это предотвратит подтопления.



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Маргарита Головатенко