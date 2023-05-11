В Менделеевском районе Татарстана эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Менделеевском районе Татарстана 11 мая эвакуировали ряд школ из-за сообщений о минировании, поступивших на электронные адреса образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.



Тревога оказалась ложной. Предметов, угрожающих жизни и здоровью учащихся и преподавателей, не обнаружили.

Учащихся второй смены в школах, в которых прошли эвакуации, перевели на дистанционную форму обучения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В пресс-службе Менделеевского района Татарстана обратили внимание, что информация о случаях эвакуации в детских садах или иных школах района не соответствует действительности.

О возможных эвакуациях сегодня предупредили и казанцев. Сразу в несколько школ поступили сообщения с угрозами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко