Миллиардер Шингараев бьется за право построить два причала на Волге под Казанью

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Холдинг ВСК намерен построить причалы в Зеленодольске



Как выяснило «Реальное время», Рафис Шингараев, владелец ВСК — одного из крупнейших холдингов по добыче нерудных материалов, судится за право построить два причала на Волге под Казанью. Так, одна из его фирм — «Казанские нерудные материалы» с начала года пытается застолбить за собой участок акватории Куйбышевского водохранилища. Однако пока получает лишь отказы.

Обращаясь в арбитраж, «Казанские нерудные материалы» попросили признать незаконным отказ Нижне-Волжского бассейнового управления Росводресурсов в предоставлении водного объекта для строительства двух причалов. Речь шла об участке акватории Волги в Зеленодольском районе. Арбитражный суд республики принял заявление в производство, предварительное слушание назначено на 15 мая.

Судя по всему, этим участком акватории компания Шингараева уже пользовалась. Поэтому в попытках сохранить его за собой она подала еще одно заявление в суд с просьбой наложить обеспечительные меры и приостановить действие оспариваемого отказа структуры Росводресурсов в предоставлении водного объекта, а также запретить ей предоставлять его любым иным заявителям.

Построить причалы, согласно иску, компания намерена в самом Зеленодольске, на левом берегу Волги, на траверзе 1234,0 км судового хода (по Атласу ЕГС ЕЧ РФ, т. 6, ч. 2, изд. 2022 г.). Свой запрос фирма обосновала тем, что с появлением третьего лица исполнение судебного акта по делу станет невозможным. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, не найдя для этого веских причин.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Лидеры после «Татфлота»

Компания «Казанские нерудные материалы» входит в холдинг «Волжская судоходная компания» (ВСК), который занимается добычей и перевозкой нерудных материалов: песка, щебня и гравия. Несколько лет назад объединение сотрясал конфликт совладельцев, одной из сторон которого были братья Рафис Шингараев и Равиль Шангараев, а их оппонентами — тоже два брата — Ильдар и Ленар Хакимуллины. На тот момент в судах Татарстана, Марий Эл и Чувашии рассматривалось более 60 исков по корпоративному спору бизнесменов.

Сам холдинг почти с 30-летней историей по масштабам своей деятельности уступает лишь «Татфлоту». Его компании работают на рынке не только Татарстана, но и всего Приволжского федерального округа (ПФО).

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Объединение называют по наименованию самой крупной из компаний — ООО «Волжская судоходная компания». Кроме нее, в холдинг также входят ООО «Бакалея», ООО «Казанские нерудные материалы», ООО «Волготехснаб», а также ООО «Сурская судоходная компания». На них оформлено около десятка лицензий на добычу полезных ископаемых, в активе есть производственные базы и оборудование. Что касается флота, то, согласно официальным данным на сайте ВСК, в распоряжении компании 15 судов.

По информации на 2022 год, численность персонала ВСК достигала 189 человек. При этом годовой оборот составил почти 1 млрд рублей (957,5 млн), чистая прибыль — 2,5 миллиона.

Корпоративный спор совладельцев холдинга

Возвращаясь к теме внутреннего конфликта в холдинге, стоит отметить, что Ленар Хакимуллин еще в 2016 году подарил свою долю в ООО «Бакалея» дружественной ему фирме ООО «Восточный экспресс». Общество, в свою очередь, решило выйти из объединения, не дожидаясь трех месяцев, за которые другие два брата должны были выплатить стоимость доли. Компания обратилась в Арбитражный суд РТ с требованием получить 300 млн рублей (30% доли). В то же время Хакимуллин запросил еще 300 млн рублей убытков от «Бакалеи». Так он собирался возместить вывод активов.

Предприниматель считал, что Шингараев — Шангараев планируют вывести активы и не выплачивать бывшему партнеру положенные суммы. Так, Ленар Хакимуллин потребовал от суда введения обеспечительных мер, на что получил одобрение. В то же время ООО «ВСК» пыталось избежать повторения ситуации на случай, если выйти из УК соберется и второй брат — Ильдар Хакимуллин, который имел 20% в уставном капитале. Похожие споры были и в отношении долей в «Сурской судоходной компании» и в «Казанских нерудных материалах».

Однако в самую затяжную судебную тяжбу вылился самый первый спор между ООО «Восточный экспресс» и руководством холдинга за долю в «Бакалее». Представители братьев Шингараева и Шангараева уверяли, что никакого вывода активов нет, а все перечисления были лишь в рамках обычной производственной деятельности.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

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Максим Кокунин