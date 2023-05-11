Раис Татарстана встретился с новым генконсулом Ирана в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани, встреча прошла в Доме правительства республики.
Минниханов поздравил Давуда Мирзахани с назначением:
— Учитывая уровень наших отношений с Ираном, тесные экономические и культурные связи, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной.
Он подчеркнул, что Татарстан придает большое значение взаимодействию с Ираном в рамках российско-иранских отношений: у республик есть большой потенциал в торгово-экономической сфере, образовании и науке, туризме и культуре.
Делегация из Ирана, включая официальные и деловые круги, примет участие в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» на следующей неделе.
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