В центре Милана произошел сильный взрыв
В районе Порта-Романа, в центре Милана, прогремел сильный взрыв, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, в городе взорвался фургон с кислородными баллонами.
Огнем охвачены несколько автомобилей. Проходит эвакуация ближайших зданий, в числе которых школа и институт монахинь. В ЧП пострадали по меньшей мере четыре человека.
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