Новости происшествий

23:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В центре Милана произошел сильный взрыв

13:25, 11.05.2023
В центре Милана произошел сильный взрыв
Фото: соцсети

В районе Порта-Романа, в центре Милана, прогремел сильный взрыв, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, в городе взорвался фургон с кислородными баллонами.

Огнем охвачены несколько автомобилей. Проходит эвакуация ближайших зданий, в числе которых школа и институт монахинь. В ЧП пострадали по меньшей мере четыре человека.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также