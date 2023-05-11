В России готовят проект об обязанности платформ удалять запрещенный контент

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Госдуму до конца весенней сессии могут внести законопроект об обязанности интернет-платформ удалять запрещенный контент, сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.



— Вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон, — приводит его слова ТАСС.

Хинштейн напомнил, что аналогичную норму в России ранее приняли для социальных сетей. Для того, чтобы закон работал, планируется предусмотреть за его неисполнение крупные штрафы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году российские суды назначили штрафы 21,12 млрд рублей за неудаление в интернете информации, запрещенной в РФ. Всего за год по этой статье в суды поступило 130 дел, рассмотрено 49, по 42 делам судами вынесены решения о привлечении к ответственности.



К запрещенным в России материалам относятся детская порнография, наркотический и суицидальный контент, призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о ходе проведения специальной военной операции.

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Маргарита Головатенко