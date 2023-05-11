Бедность в Татарстане упала до минимума с середины 90-х

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Самым распространенным доходом стала сумма от 27 до 45 тысяч рублей

Доход 940,3 тысячи человек в Татарстане за 2022 год составил больше 60 тысяч рублей в месяц, подсчитало «Реальное время» на основе данных Татарстанстата. По сравнению с 2021-м доля увеличилась с 17,5% до 23,5%.

От 25 до 60 тысяч ежемесячно получают 14,3% населения республики, или 572,2 тысячи человек, — эта доля выросла на 2,2% по сравнению с 2021-м. Самым распространенным доходом стала сумма от 27 до 45 тысяч рублей — он зарегистрирован у 28,6%, или у 1,1 миллиона человек.

Есть и те, кто получает доход в размере до 7 тысяч рублей в месяц, — их 0,9% населения, или 36 тысяч человек. Однако стоит отметить, что эта доля снижается — в 2021-м она составляла 2%.

От 7 до 10 тысяч получают 2,3% населения (92 тысячи человек), от 10 до 14 тысяч — 5,4% (216 тысяч), от 14 до 19 тысяч — 9,1% (396,1 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом доля жителей Татарстана, находящихся за чертой бедности, составила 5%, или 194,3 тысячи человек, что является минимумом с 1995 года. В 2021-м таких граждан было больше — 6,2%, или 248 тысяч человек. Отметим, что самый высокий показатель доли жителей Татарстана с денежными доходами ниже границы бедности, которая составляет 13 762 рубля, зарегистрировали в 2000 году. Тогда он составлял 33,2%.

Доходы татарстанцев за год выросли почти на треть триллиона рублей

Стоит отметить, что общий объем доходов жителей Татарстана за 2022 год составил 2,156 триллиона рублей, что на 304,5 миллиарда больше показателя 2021 года (1,852 триллиона рублей). В среднем же доходы на душу населения составили 46 249 рублей в месяц. Средняя зарплата при этом несколько выше — 52 088 рублей, что на 15,9% больше по сравнению с 2021-м.

Реальные денежные доходы за 2022 год подросли на 2,1%, а реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей) — 13,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Половина работников республики достигнут дохода в 100 тысяч рублей только через 9 лет

Напомним, по итогам 2022 года Татарстан оказался на 21-м месте в рейтинге регионов России по росту зарплат. За исходную отметку была взята сумма в 100 тысяч рублей.

По данным «РИА Рейтинг», свыше 50% работников республики будут зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц только примерно через 9,1 года. Еще четверть, 25% татарстанцев, смогут дойти до 100-тысячной зарплаты через 5,2 года. А вот 75% работников удастся достигнуть такой зарплаты через 12,8 года.

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Дарья Пинегина