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Бедность в Татарстане упала до минимума с середины 90-х

14:25, 11.05.2023 14
Бедность в Татарстане упала до минимума с середины 90-х
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Самым распространенным доходом стала сумма от 27 до 45 тысяч рублей

Доход 940,3 тысячи человек в Татарстане за 2022 год составил больше 60 тысяч рублей в месяц, подсчитало «Реальное время» на основе данных Татарстанстата. По сравнению с 2021-м доля увеличилась с 17,5% до 23,5%.

От 25 до 60 тысяч ежемесячно получают 14,3% населения республики, или 572,2 тысячи человек, — эта доля выросла на 2,2% по сравнению с 2021-м. Самым распространенным доходом стала сумма от 27 до 45 тысяч рублей — он зарегистрирован у 28,6%, или у 1,1 миллиона человек.

Есть и те, кто получает доход в размере до 7 тысяч рублей в месяц, — их 0,9% населения, или 36 тысяч человек. Однако стоит отметить, что эта доля снижается — в 2021-м она составляла 2%.

От 7 до 10 тысяч получают 2,3% населения (92 тысячи человек), от 10 до 14 тысяч — 5,4% (216 тысяч), от 14 до 19 тысяч — 9,1% (396,1 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом доля жителей Татарстана, находящихся за чертой бедности, составила 5%, или 194,3 тысячи человек, что является минимумом с 1995 года. В 2021-м таких граждан было больше — 6,2%, или 248 тысяч человек. Отметим, что самый высокий показатель доли жителей Татарстана с денежными доходами ниже границы бедности, которая составляет 13 762 рубля, зарегистрировали в 2000 году. Тогда он составлял 33,2%.

Доходы татарстанцев за год выросли почти на треть триллиона рублей

Стоит отметить, что общий объем доходов жителей Татарстана за 2022 год составил 2,156 триллиона рублей, что на 304,5 миллиарда больше показателя 2021 года (1,852 триллиона рублей). В среднем же доходы на душу населения составили 46 249 рублей в месяц. Средняя зарплата при этом несколько выше — 52 088 рублей, что на 15,9% больше по сравнению с 2021-м.

Реальные денежные доходы за 2022 год подросли на 2,1%, а реальные располагаемые (за вычетом обязательных платежей) — 13,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Половина работников республики достигнут дохода в 100 тысяч рублей только через 9 лет

Напомним, по итогам 2022 года Татарстан оказался на 21-м месте в рейтинге регионов России по росту зарплат. За исходную отметку была взята сумма в 100 тысяч рублей.

По данным «РИА Рейтинг», свыше 50% работников республики будут зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц только примерно через 9,1 года. Еще четверть, 25% татарстанцев, смогут дойти до 100-тысячной зарплаты через 5,2 года. А вот 75% работников удастся достигнуть такой зарплаты через 12,8 года.

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Дарья Пинегина
ЭкономикаФинансы Татарстан

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комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 11 май
    доверия это сообщение не вызывает
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    Анонимно 11 май
    вроде все сходится
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    Анонимно 11 май
    ничего не сходится. это просто слова. которые опровергает жизнь
    вымыслы сходятся?
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    Анонимно 11 май
    "В среднем же доходы на душу населения составили 46 249 рублей в месяц. Средняя зарплата при этом несколько выше — 52 088 рублей"
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/280322-v-tatarstane-vyrosla-dolya-zhiteley-chi-dohody-sostavlyayut-svyshe-60-tys

    Не написано, какая средняя: арифметическая или медианная. Это же у нас совсем даже не одно и то же. Если указали среднее арифметическое, тогда это просто лукавство.
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  • Анонимно 11 май
    Рост доходов даже не покрывает инфляцию, съедает, да ещё должен остаётся. О чем трындеж Татарстанстата? Бедных меньше, нищих больше вот и весь рост.
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    Анонимно 11 май
    будем объективны, народ сейчас живет лучше, чем в середине 90-х
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    Анонимно 11 май
    хуже сегодня живем намного чем в90е
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  • Анонимно 11 май
    А я думаю что жена ПАДАЕТ , так она от бедности из за того что она ТОЖЕ упала . И я дума с ПЕНСИЕЙ 12 450 и мужик упадет , не только бедность. Или они считают , по принципу у пащаму то ощин удащливых милллиарда , у НАРОДА кутарки , а средняя арихмитичиская ВСЕ ПОГОЛОВНО миллионеры ?????
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    Анонимно 11 май
    на пенсии работать можно
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    Анонимно 11 май
    пенсия дается для того чтобы люди не работали. пенсии это позор!! а ты сам работай когда стариком станешь посмотрим! как ты рыдать будешь
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    Анонимно 11 май
    за советы пенсионерам работать надо думаю привлекать к ответу и сажать лет на 20 чтобы пенсии старикам было чем платить.Это что за безобразие?!

    мало того что возраст подняли теперь еще советы вот такие НАЦИСТКИЕ!! старики пенсию заработалии она должна быть высокой!! вот за счет вот таких советчиков!
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  • Анонимно 11 май
    сложно это воспринимать, тяжело
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  • Анонимно 11 май
    бедных очень много. больше чем в 90е
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  • Анонимно 11 май
    с нашими тарифами на ЖКУ. и постоянными повышениями тарифов. с нашими пенсиями богатых быть не может.а вот бедноты очень много.
    вот почему тарифы на ЖКУ повышают а не понижают?
    Почему в цене за газ мы оплачиваем газпрому содержание целых трех футбольных команд? Это зенит из петербурга,шальке из германии и бишикташ из турции и да четвертая команда есть газовик из оренбурга

    вот давайте прекратим эту практику и газ дешевле станет и тепло сразу.в 90е когда денег не было тарифы за ЖКУ не были такими разорительными для людей.
    Давайте каждый праздник на 1 % снижать тарифы ЖКУ апо итогам года всего на 10%.
    вот такую программу лет на пять.За счет чего? а снижать налоги которые поставщики ЖКУ платят в казну.

    а у нас почему в декабре подняли в январе подняли! за что?
    давайте с продуктов питания отменим НДС все разу подешевеет на 20%
    давайте налог на прибыль с магазинов и с пишевой промышленности отменим налог на прибыль в 20% вот еще на 30% цены снизятся.
    почему нет?
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