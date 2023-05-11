Мэрия Казани: объекты по строительству Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, откроют в ноябре

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Все работы, проводимые в рамках строительства Вознесенского тракта, включая Аметьевскую магистраль, завершат и откроют в ноябре, рассказали в Комитете внешнего благоустройства города.



— Если будет возможность открыть конкретно эту дорогу раньше, то это сделают по завершении всех необходимых работ, — сообщили в исполкоме.

Жители города в социальных сетях выражали мнение, что участок уже давно можно было бы открыть, но власти «заставляют горожан объезжать дальними маршрутами»:

— В Москве за этот период не одна станция метро открывается новая, в Казани крохотный участок до ума довести не могут. Это показывает напрямую отношение города к своим жителям и гостям нашей столицы! — сетовали казанцы.

Фото: kzn.ru

Участок Аметьевской магистрали от дома №16 корп.1 до дома №2 закрыли для движения с 12 марта 2022 года. В конце прошлого года в мэрии сообщали, что ограничение движения продлят до 1 августа 2023 года. Автомобилисты могут объехать через улицу Даурскую и Танковое кольцо. Жители комплекса «Садовое кольцо» могут воспользоваться местным проездом вдоль Аметьевской магистрали.

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Маргарита Головатенко