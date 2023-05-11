В Госдуму внесли проект о приеме участников СВО в вузы без экзаменов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Госдуму внесли законопроект о праве зачисления участников специальной военной операции (СВО) в образовательную организацию среднего и высшего образования без вступительных испытаний, с инициативой выступила глава Комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.



Зачислять граждан на обучение предлагают при успешном прохождении собеседования — в течение трех лет после демобилизации или увольнения со службы. Специальности или направления подготовки, по которым смогут зачислять без экзаменов, установит правительство России.

Закон коснется участников СВО на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России участники специальной военной операции получили возможность пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Работодатели, трудоустроившие их, смогут получить субсидии. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных.



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Маргарита Головатенко