В России могут разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций

В Совфеде разработали законопроект, согласно которому разрешается тратить средства материнского капитала на оплату спортивных секций для детей до 18 лет и на медицинское страхование ребенка до года.

— Так, например, хоккей, футбол, теннис, бальные танцы являются дорогостоящими видами спорта, ежемесячная оплата которых может составлять более 10 тысяч рублей. Направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение физкультурно-оздоровительных услуг позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, что сделает физкультуру и спорт доступнее, в том числе для многодетных семей, — отмечается в документе.

Фото: realnoevremya.ru

Также проектом предлагается направлять средства материнского капитала на добровольное медицинское страхование ребенка с рождения до одного года и на его медицинское обслуживание с рождения до одного года.

— При добровольном медицинском страховании ребенка заключается договор добровольного медицинского страхования ребенка со страховой организацией. В течение действия договора добровольного медицинского страхования ребенок может получать медицинские услуги в любых медицинских организациях, с которыми сотрудничает страховая организация. При медицинском обслуживании ребенка заключается договор на медицинское обслуживание ребенка с конкретной медицинской организацией: ребенок может получать медицинские услуги в конкретной медицинской организации и ее филиалах, — подчеркивается в пояснительной записке.



В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин гарантировал индексацию материнского капитала по фактической инфляции, а не по ожидаемой. Теперь маткапитал индексируется на 11,9%.

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Елизавета Пуншева