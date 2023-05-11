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Заборизация Казани 2.0: уродливые ограждения в центре города протянули лишь пятилетку

12:33, 11.05.2023 19
Заборизация Казани 2.0: уродливые ограждения в центре города протянули лишь пятилетку
Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», в центре Казани началась замена изношенных дорожных ограждений. Рабочие срезают оцинкованные заборы, отделяющие пешеходные тротуары от проезжей части, с целью их замены на новые. Однако стоит отметить, что освежить наследие известной «заборизации» 2018 года удастся не везде. Ежедневно в «Народный контроль» от местных жителей поступает все больше жалоб на сломанные или устаревшие барьеры. В ответ на некоторые из них городские власти не просто отвечают отказом, а мотивируют его нехваткой финансов.

Работы по замене ограждений должны завершить 15 мая

На сегодняшний день такие металлические заборы уже полностью срезаны на улице Островского. Так, например, напротив дома №87 от ограждений остались лишь небольшие заржавевшие «пеньки», которые еще предстоит выкорчевать из асфальтового покрытия. Как пояснили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, эта работа ежегодная, а ее итогом должна стать полная замена барьеров, подвергнутых коррозии и другим повреждениям.

Уточняется, что только в Вахитовском и Приволжском районах города планируется заменить 3,1 тысячи погонных метров ограждений. Все работы будут завершены до 15 мая текущего года.

Фото: realnoevremya.ru

В то же время граждане засыпают «Народный контроль» большим количеством жалоб на изношенные заборы в различных частях города. Отметим, что большая часть из них была взята в работу, хоть некоторые из заявок поступили еще зимой. Вместе с этим на некоторые из ограждений у казанских властей попросту не имеется средств.

Например, гражданин попросил обновить заржавевший забор по ул. Мусина в Ново-Савиновском районе еще 27 апреля. Исполком отказал ему в этой просьбе, заявив, что работа не представляется возможной из-за отсутствия дополнительного финансирования.

Фото: предоставлено очевидцами

По той же причине власти отклонили заявку жителя с ул. Адоратского. Судя по его комментарию, отказ он получил не впервые:

— На тротуаре, проходящем по придомовой территории, установить ограждения. Хватит отклонять по надуманным причинам заявку! — говорится в сообщении.

Фото: предоставлено очевидцами

Вместе с этим большая часть жалоб была отклонена вследствие того, что выявленные заборы с нарушениями не состоят на балансе районной администрации или исполкома. Такая ситуация сложилась на улицах Татарстан и Дубравной.

Фото: предоставлено очевидцами

Петиция, ГОСТы и крупные суммы: чем запомнилась «заборизация»

Напомним, тотальная «заборизация» Казани началась в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. По задумке городских властей и ГИБДД, установка оцинкованных ограждений должна была повысить безопасность дорожного движения. Однако бесконтрольный рост серых барьеров вызвал недовольство местных жителей, породив целую волну критики, которую, в свою очередь, поддержали ряд активистов и популярных блогеров. Вместе с этим нашлись и те, для кого эта «забористая» история стала прибыльной — подряды на 35 миллионов рублей получили ООО «СК «Казаньдорстрой» и ООО «Волга-Автодор».

Стоит отметить, что заборы устанавливались еще и в рамках капитального ремонта дорог, то есть по факту денег в них вложено намного больше. К сентябрю 2018 года в рамках исполнения госконтрактов на улицах столицы Татарстана было установлено 10,2 километра ограждений, а уже в октябре к ним добавилось еще 12,7 тысячи погонных метров. Так, в интернете город прозвали «заборной столицей России».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, мэрия Казани тогда прояснила «Реальному времени», что установка ограждений производится на участках, на которых чаще всего происходят ДТП. Как заверили в пресс-службе муниципалитета, данные работы являются требованием ГИБДД, а также соответствуют ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

В свою очередь активисты и урбанисты Казани на платформе change.org запускали петицию с требованием прекратить установку заборов. Она была адресована городскому исполкому и Госсовету Татарстана. Как уверяют ее авторы, ограждения вдоль дорог не обеспечивают безопасность, а лишь создают ее административную иллюзию. Дело в том, что такой барьер попросту не сможет остановить автомобиль, а элементы ограждения в случае ДТП полетят в граждан.

«Каждая секция забора — это осколочная граната»

Не меньшее возмущение по поводу этих заборов было связано с тем, что они уродуют город своим дизайном. Наибольшее количество претензий было связано с ограждениями именно в исторической части Казани, где многие объекты культурного наследия были закрыты этими металлическими решетками. Критиковал «заборизацию» и известный российский блогер Илья Варламов*:

— Мне приходит все больше сообщений с жалобами на тотальную «заборизацию» Казани. Заборов там построили уже столько, что хватило бы огородить всю трассу до Набережных Челнов, — говорилось в его публикации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он подчеркнул, что считает неверными аргументы о повышении безопасности благодаря установке ограждений.

— Когда в такой забор врезается машина, его обломки разлетаются как шрапнель. Считайте, что каждая секция забора — это осколочная граната замедленного действия, которая ранит любого случайного прохожего, — писал он.

В свою очередь активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт» Тимур Ямашев в авторской колонке в «Реальном времени» предлагал применить финский опыт. Для этого, по его мнению, необходимо снизить скорость движения в городе, побольше делать пешеходных переходов, а на широких улицах предусматривать «островки безопасности» и в целом не превращать город в автотрассу.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Заборизация)))) ну и термин
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  • Анонимно 11 май
    А я сколько катаюсь, дуумал их на зиму убирают, а по весне ставят. (Бизнес)
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    Анонимно 11 май
    видно вы не местный
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    Анонимно 11:56
    Да нет как раз таки местный, и это безобразие с распиливанием бюджета уже надоело, то ставят эти заборы, то убирают, а деньги расходуются.
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  • Анонимно 11 май
    Около частных домов на ул. Волкова поставят забор. А как людям пройти от дороги до своего дома?? Сколько метров забора обходить???
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    Анонимно 11 май
    физкультура
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    Анонимно 11 май
    Если в заборе не будет разрывов для подхода к дому с дороги -- считаю смело можно обращаться в прокуратуру с жалобой на организацию установившей ограждение ! Ограждение не должно ухудшать качество жизни собственников частных (в данном случае) домов .
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  • Анонимно 11 май
    А люди к своим частным домам будут через забор перелазить, передавать вещи из припаркованной (временно) машины ???
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    Анонимно 12:51
    Верно - дом огородили забором и как хочешь так и подходи теперь к дому со своими габаритными вещами со стороны дороги !
    Кто то не подумал о людях !!!
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  • Анонимно 11 май
    заборы мешают убирать снег потому все заборы надо убрать. это безумие все эти заборы
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    Анонимно 11 май
    ничему они не мешают
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    Анонимно 11 май
    они мешают убирать снег они мешают людям
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  • Анонимно 11 май
    а я считаю, что заборы нужны, в плане безопасности очень полезны
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    Анонимно 11 май
    ненужны заборы в плане безопасности вам дай волю вы запретите выходить из дому впрочем уже было
    заборы надо убирать
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  • Анонимно 11 май
    Сначала учитесь переходить дорогу по пешеходному переходу, потом уберут заборы, я бы вообще заборы ставил бы высотой 2 метра, некоторые люди выбирают на дорогу где попало как попало. Так что пешеходы сами Виноваты. Рамиль.
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    Анонимно 08:49
    рамиль люди все умеют. и не тебе нас воспитывать заборы должны быть убраны
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    Анонимно 12:48
    Воспитывать должны родители и общество, социум !
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    Анонимно 14:14
    общество и социииум не должны воспитывать заборов не должно быть
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    Анонимно 14:14
    общество и социииум не должны воспитывать заборов не должно быть
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