Выдача разрешений на работу иностранцам в Татарстане упала почти в 7 раз

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В первом квартале 2023 года в Татарстане выдали 158 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Это в 6,6 раза меньше, чем за январь — март прошлого года, когда их оформили 1 053, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Из разрешений на работу, оформленных в Татарстане в январе — марте этого года, 30 выданы квалифицированным специалистам, 74 — высококвалифицированным рабочим. Для сравнения: в первом квартале прошлого года их было 13 и 768 соответственно.

По количеству выданных иностранным гражданам и лицам без гражданства за первый квартал 2023 года разрешений на работу Татарстан занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. Лидером стала Нижегородская область — 195 таких документов. Топ-3 замкнула Башкирия — 63 разрешения на работу.

В целом в Приволжском федеральном округе за первые три месяца 2023 года выдали иностранным гражданам и лицам без гражданства 619 разрешений на работу. Это в 2,5 раза меньше, чем за первый квартал прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Всего на конец первого квартала в республике насчитывалось 591 действительное разрешение на работу, выданное иностранцам и лицам без гражданства. По их количеству Татарстан в ПФО опередила лишь Нижегородская область — 824.

«Реальное время» писало, что за 2022 год в Татарстане оформили 1 578 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. Это самый большой показатель среди регионов Приволжского федерального округа и почти половина от общего количества выданных в 14 его регионах разрешений на работу.

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Татьяна Демина