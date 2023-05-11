В Татарстане сократилась выдача разрешений на временное проживание

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — март 2023 года иностранным гражданам и лицам без гражданства выдали 703 разрешения на временное проживание. Это на 164 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные МВД России.

По количеству принятых решений о выдаче иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание Татарстан занял 2-е место в Приволжском федеральном округе. Республика уступила лишь Самарской области, в которой за три месяца выдали 773 таких документа.

Позиция Татарстан по сравнению с первым кварталом 2022 года не изменилась. По его итогам республика по количеству оформленных разрешений на временное проживание также занимала 2-е место в ПФО, уступая Самарской области — 867 и 1 274 документа соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за январь — март 2023 года выдали 3 534 разрешения на временное проживание. Это на 1 951 документ меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вместе с этим в Татарстане упала и выдача разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. За первый квартал 2023-го их оформили 158 — в 6,6 раза меньше, чем за январь — март прошлого года.



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Татьяна Демина