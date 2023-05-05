Итоги дня: конец пандемии COVID-19, концепция информационной безопасности детей, переселение жителей Запорожья
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 5 мая:
- Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Напомним, 30 января 2020 года вспышка заболевания была объявлена чрезвычайной ситуацией, а уже 11 марта ей придали статус пандемии. По оценкам специалистов, от коронавируса по всему миру умерли как минимум 20 миллионов человек.
- В Роспотребнадзоре сообщили, что «эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной». Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили, — сказано в сообщении пресс-службы. В России ситуация остается на полном контроле ведомства, продолжат проводиться все необходимые противоэпидемические мероприятия.
- Президент России Владимир Путин провел провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. На нем обсуждались вопросы, связанных с подготовкой празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь российского президента сообщил, что в этом году по случаю Дня Победы 9 Мая традиционный прием с участием ветеранов Великой Отечественной войны в Кремле не состоится.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом утвердил систему и структуру органов исполнительной власти республики. В нее вошли раис, Кабмин, министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти. В указе также закреплено, что у премьер-министра есть десять заместителей: один первый, четыре вице-премьера, руководитель аппарата Кабмина, главы Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономики.
- Также Минниханов наградил пятерых ветеранов и тружеников тыла медалями «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР)». Отмечается, что награды вручены за многолетний плодотворный труд на благо Татарстана и за большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
- В столице Марий Эл Йошкар-Оле ввели ограничения в связи с птичьим гриппом. Уточняется, что эпизоотическим очагом является территория в регионе, а угрожаемая зона составляет 5 км. Речь идет в том числе и о сельских территориях в черте города.
- Отметим, что за последние 3 года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5 млрд рублей. Было уничтожено более 10 млн домашних птиц.
- На 84-м году жизни скончался бывший ректор Казанского университета (ныне КФУ), профессор-консультант кафедры теоретической механики Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского Юрий Коноплев. Он возглавлял вуз 11 лет — с 1990 по 2001 год. Прощание состоится 7 мая в 11:00 в мраморном зале второго корпуса на ул. Кремлевской, 35.
- В скором времени в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) откроется филиал международной сети полилингвальных детских садов и Кембриджской школы «Бала-Сити». По словам основательницы учебной организации, депутата Государственного совета шестого созыва Альбины Насыровой, несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию Кембриджский университет продолжает поддерживать связи со всеми российскими школами. Однако, чтобы сдать тесты и экзамены, учеников необходимо отправить в другую страну.
- Госсовет Татарстана отчитался о подаче деклараций о доходах и имуществе депутатов парламента за 2022 год в новом, обезличенном формате. Уточняется, что декларации за прошлый год подали 98 из 99 депутатов. Один из них указан как ненадлежаще исполнивший обязанность представить сведения о доходах, его личность не названа.
- Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что предприятие планирует выпускать по десять узкофюзеляжных самолетов Ту-214 в год, начиная с 2025 года. В свою очередь премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что для расширения производства самолетов можно частично использовать средства Фонда национального благосостояния.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике 6 мая ожидаются гроза и сильный ветер. Погода начала ухудшаться уже сегодня во второй половине дня. В это же время порывы ветра западной четверти усилились до 15—20 м/с. В воскресенье синоптики прогнозируют от +8 до +10 °С. Временами возможен дождь, в отдельных районах региона — мокрый снег.
- Чиновников в Татарстане обяжут сообщать о склонении к коррупции. Соответствующие изменения внесли в закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ». Теперь депутаты должны подавать такие уведомления в письменном виде. В них должны быть указаны данные самого заявителя, информация о дате, времени, месте и обстоятельствах.
- Лига студентов Татарстана выберет нового лидера 10 мая. Как рассказал исполняющий обязанности президента организации Руфат Киямов, не исключено что будет проведено несколько раундов голосования. Уточняется, что выборы пройдут в УНИКСе. В его холле организуют «ширмы-кабинеты», где делегаты смогут проголосовать за одного из кандидатов на пост президента Лиги студентов. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на время введут запрет на парковку и движение электросамокатов. Он будет действовать на некоторых участках дорог, у «Чаши» и в парке Победы с 8 по 10 мая. Так, например, ограничения коснутся территории парка Победы, по ул. Бондаренко — на участке от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова в обоих направлениях.
- Правительство России утвердило концепцию информационной безопасности детей. Ее цель — защита от информационных угроз и рисков в цифровой среде. Среди возможных угроз, с которыми дети могут столкнуться в интернете, отмечаются злоумышленники, выясняющие личные данные ребенка или информацию о его семье, которую в дальнейшем можно использовать для манипуляций.
- Власти Татарстана собираются создать информационную систему для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по награждению и поощрению наградами России и республики. На ее создание из регионального бюджета будет выделено 2 млн рублей. Уточняется, что через такую систему можно будет подавать заявки на представление к наградам. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Зеленодольске с 10 мая повышается стоимость проезда по междугородним и внутрирайонным маршрутам, в том числе до Казани. Так, на маршрутах №104, 104а и 110, следующих в столицу Татарстана, цена проезда увеличится со 110 до 125 рублей. Цена маршрута до Васильево составит 70 рублей.
- Ученица шестого класса в Набережных Челнах пришла в школу с пистолетом. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пистолет пневматический. Никто не пострадал. В МВД России по Татарстану сообщили, что по данному факту проводится проверка, с девочкой и ее законным представителем работают инспекторы ПДН.
- В Казани муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети обозначат синей дорожной разметкой, она появится на 149 участках. Нововведения действуют с 1 марта 2023 года согласно постановлению правительства РФ №1769 от 6 октября 2022 года. Места для машин инвалидов будут обозначать белым цветом.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал об открытии движения по второму железнодорожному пути Крымского моста. По его словам, строители работали круглосуточно в две смены. Они заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. Еще была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов.
- МВД России предложило ввести институт административного надзора за пребыванием иностранцев в стране, упразднив действующий государственный контроль. Отмечается, что целью административного надзора в сфере миграции определят обеспечение законности и правопорядка.
- Средний размер вкладов россиян в банках за первый квартал 2023 года вырос на 9,3% по сравнению с 1 января и достиг 301 тысячи рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как следует из его статистики, это рекордная величина как минимум с апреля 2021 года, когда госкорпорация обновила методологию расчета показателя, хотя и до этого он был меньше.
- Замоскворецкий суд Москвы арестовал режиссера Евгению Беркович, которая была задержана в качестве подозреваемой по делу об оправдании терроризма — именно о такой мере пресечения просило следствие. Напомним, 4 мая Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали по делу об оправдании терроризма.
Ключевые события 436-го дня специальной военной операции на Украине:
- Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов переселят вглубь региона из-за усиления украинских обстрелов. Пункты, из которых организуют временное перемещение: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотников на Кремль не поменяет сценарий запланированного хода СВО. По его словам, одной из задач России является восстановление мировых институтов справедливости. Они должны снова стать непредвзятыми, отметил Кадыров.
- В зоне проведения спецоперации погибли подполковник и капитан полиции из Татарстана — Марсель Мубаракшин и Айсаф Галиев. Они оба имели множество наград, среди которых — медаль «За доблесть в службе» и нагрудный знак «За отличную службу в МВД по Татарстану». Прощание с Мубаракшиным состоится 5 мая в 10:00 в Культурном центре министерства. Проститься с Галиевым можно в д. Илебер Сабинского района.
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов рассказал, что Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. По его словам, данное ведомство, наряду с Пентагоном, является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований. Кроме того, у министерства есть исключительное право финансировать такие программы без запроса конгресса.
- Компания «Триада-ТКО» ( которая входит в состав концерна «Калашников») начала поставки разработанного совместно со специалистами Минобороны (МО) России всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих. В состав комплекта входят нательное флисовое термобелье, флисовая кофта, демисезонный костюм, влаговетрозащитный, утепленный и летний костюмы, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф.
- Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что российская и украинская стороны провели обмен телами погибших по формуле 80 на 80.
- Министр обороны России Сергей Шойгу в Южном военном округе проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения, находящиеся в районах проведения спецоперации. Ремонтники совместно с бригадами предприятий российского ОПК за счет круглосуточной работы вывели количество отремонтированной военной техники в соотношении три к двум.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а таже одна артиллерийская система М777 производства США.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Торское и Серебрянка. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах. За сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Малиновка, Червоное и Новоданиловка. За сутки на данных направлениях потери украинских войск составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, пятнадцать боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск России за сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 963 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 992 танка и других боевых бронированных машин, 1 096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 986 единиц специальной автомобильной техники.
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Максим Кокунин, Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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