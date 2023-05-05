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Раис Татарстана наградил пятерых ветеранов и тружеников тыла медалями «100 лет ТАССР»

15:59, 05.05.2023 1
Раис Татарстана наградил пятерых ветеранов и тружеников тыла медалями «100 лет ТАССР»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил пятерых ветеранов и тружеников тыла медалями «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР)».

Награды вручены за многолетний плодотворный труд на благо Татарстана и за большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Медалями награждены участники Великой Отечественной войны:

  • Илья Ванюков;
  • Николай Левагин;
  • Равиль Хакимов.

Труженики тыла:

  • Александр Усцов;
  • Халидя Хусаинова.

В марте президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:07
    Да этой медалью нужно всех жителей Татарстана наградить, кто безвылазно до пенсии отработал на предприятиях и в сельском хозяйстве. Все достойны, кто не воровал. Именно они внесли свой вклад в экономический рост и процветание республики.
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