Раис Татарстана наградил пятерых ветеранов и тружеников тыла медалями «100 лет ТАССР»
Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил пятерых ветеранов и тружеников тыла медалями «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР)».
Награды вручены за многолетний плодотворный труд на благо Татарстана и за большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
Медалями награждены участники Великой Отечественной войны:
- Илья Ванюков;
- Николай Левагин;
- Равиль Хакимов.
Труженики тыла:
- Александр Усцов;
- Халидя Хусаинова.
В марте президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана.
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