В Татарстане автоматизируют наградной процесс: орден себе или кому-то можно будет попросить через интернет

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане собираются создать информационную систему для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по награждению и поощрению наградами России и республики. Работы сейчас находятся на этапе создания проектной документации, которую должны подготовить в течение четырех месяцев — на это из бюджета Татарстана выделили 2 миллиона рублей. Детали будущей информационной системы — в материале «Реального времени».

Через систему можно будет подавать заявку и на собственное награждение



В целом ИС предназначена для автоматизации процесса награждения и поощрения граждан российскими и республиканскими наградами. Сейчас он включает следующие этапы:

инициирование выдвижения кандидата на награждение, формирование ходатайства о награждении гражданина и наградных документов (далее — заявки);

согласование заявки на муниципальном (администрации муниципальных образований), ведомственном (министерства, ведомства, государственные комитеты и др.), региональном (Кабмин РТ, Госсовет, Верховный, Арбитражный суды) уровнях, на уровне представительств республики;

рассмотрение заявок в администрации раиса Татарстана;

подготовка заявок к рассмотрению Комиссией по государственным наградам при раисе Татарстана;

рассмотрение заявок и принятие решения, оформление и подписание протокола;

подготовка указа или распоряжения о награждении республиканскими наградами;

подготовка письма-представления к награждению федеральными наградами — в случае положительного решения;

подготовка письма с отказом в награждении — в случае отрицательного решения;

подготовка списков на вручение наград, расписок и протоколов вручения наград и т. д.

Фото: tatarstan.ru

Через систему можно будет подавать заявки на представление к наградам регионального и федерального уровней — причем как на собственное награждение, так и на награждение стороннего лица от имени организации. Также ИС создается для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по выдвижению кандидатов на награждение; рассмотрения, валидации* и согласования заявок; формирования и ведения базы данных ИС «Наградная деятельность РТ». С ее помощью должен вестись и обмен данными с внешними системами (ЕСИА, ЕИС КС, ГИС ЦБ РТ), системами и сервисами МВД РТ, Татарстанской таможни, ФСФР и т. д.

Предусмотрена автоматическая генерация указов и распоряжений

В информационной системе необходимо спроектировать следующий функционал:

Авторизация пользователей Системы;

Модуль управления заявками на награждение (с отслеживанием прохождения заявки по инстанциям);

Модуль интеграции с ЕСИА;

Модуль формирования Комиссии;

Модуль генерации рассылок;

Модуль голосования;

Модуль генерации протокола заседания;

Модуль подписания электронной подписью;

Модуль генерации проектов указов, распоряжений, писем-представлений, отказных писем;

Модуль генерации списков на вручение;

Модуль генерации архивных материалов;

Модуль генерации отчетов;

Ведение наградных карточек:

Поиск информации;

Ведение баз данных справочников наград, городов и районов РТ и т. д.

Отдельно стоит сказать о безопасности. С целью определения требований по обеспечению информационной безопасности ИС проектировщик «должен провести классификацию системы в соответствии с требованиями о защите информации и определить угрозы безопасности».

— Защита информации от несанкционированного доступа при ее обработке в Системе должна базироваться на требованиях законодательства Российской Федерации о защите информации с учетом того, что в Системе не предполагается обработка информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, — отмечается в задании на проектирование.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Угрозы безопасности информации должны определяться по результатам оценки возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей, анализа возможных уязвимостей, возможных способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности).

Сейчас в Татарстане существуют девять орденов и медалей

На данный момент в Татарстане есть девять орденов и медалей, которые вручают за те или иные заслуги. Высшей государственной наградой республики является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Им награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги в развитии государственности Татарстана, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка.

Фото: скриншот

Также существуют 47 почетных званий, в том числе «Народный артист Республики Татарстан», «Народный писатель Республики Татарстан», «Народный поэт Республики Татарстан», «Народный учитель Республики Татарстан», «Народный художник Республики Татарстан» и так далее, а также благодарности раиса Татарстана, которые являются формой поощрения.

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Дарья Пинегина