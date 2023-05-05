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В Татарстане автоматизируют наградной процесс: орден себе или кому-то можно будет попросить через интернет

16:00, 05.05.2023 3
В Татарстане автоматизируют наградной процесс: орден себе или кому-то можно будет попросить через интернет
Фото: tatarstan.ru

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане собираются создать информационную систему для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по награждению и поощрению наградами России и республики. Работы сейчас находятся на этапе создания проектной документации, которую должны подготовить в течение четырех месяцев — на это из бюджета Татарстана выделили 2 миллиона рублей. Детали будущей информационной системы — в материале «Реального времени».

Через систему можно будет подавать заявку и на собственное награждение

В целом ИС предназначена для автоматизации процесса награждения и поощрения граждан российскими и республиканскими наградами. Сейчас он включает следующие этапы:

  • инициирование выдвижения кандидата на награждение, формирование ходатайства о награждении гражданина и наградных документов (далее — заявки);
  • согласование заявки на муниципальном (администрации муниципальных образований), ведомственном (министерства, ведомства, государственные комитеты и др.), региональном (Кабмин РТ, Госсовет, Верховный, Арбитражный суды) уровнях, на уровне представительств республики;
  • рассмотрение заявок в администрации раиса Татарстана;
  • подготовка заявок к рассмотрению Комиссией по государственным наградам при раисе Татарстана;
  • рассмотрение заявок и принятие решения, оформление и подписание протокола;
  • подготовка указа или распоряжения о награждении республиканскими наградами;
  • подготовка письма-представления к награждению федеральными наградами — в случае положительного решения;
  • подготовка письма с отказом в награждении — в случае отрицательного решения;
  • подготовка списков на вручение наград, расписок и протоколов вручения наград и т. д.
Фото: tatarstan.ru

Через систему можно будет подавать заявки на представление к наградам регионального и федерального уровней — причем как на собственное награждение, так и на награждение стороннего лица от имени организации. Также ИС создается для инициирования, формирования, согласования и принятия решений по выдвижению кандидатов на награждение; рассмотрения, валидации* и согласования заявок; формирования и ведения базы данных ИС «Наградная деятельность РТ». С ее помощью должен вестись и обмен данными с внешними системами (ЕСИА, ЕИС КС, ГИС ЦБ РТ), системами и сервисами МВД РТ, Татарстанской таможни, ФСФР и т. д.

Предусмотрена автоматическая генерация указов и распоряжений

В информационной системе необходимо спроектировать следующий функционал:

  • Авторизация пользователей Системы;
  • Модуль управления заявками на награждение (с отслеживанием прохождения заявки по инстанциям);
  • Модуль интеграции с ЕСИА;
  • Модуль формирования Комиссии;
  • Модуль генерации рассылок;
  • Модуль голосования;
  • Модуль генерации протокола заседания;
  • Модуль подписания электронной подписью;
  • Модуль генерации проектов указов, распоряжений, писем-представлений, отказных писем;
  • Модуль генерации списков на вручение;
  • Модуль генерации архивных материалов;
  • Модуль генерации отчетов;
  • Ведение наградных карточек:
  • Поиск информации;
  • Ведение баз данных справочников наград, городов и районов РТ и т. д.

Отдельно стоит сказать о безопасности. С целью определения требований по обеспечению информационной безопасности ИС проектировщик «должен провести классификацию системы в соответствии с требованиями о защите информации и определить угрозы безопасности».

— Защита информации от несанкционированного доступа при ее обработке в Системе должна базироваться на требованиях законодательства Российской Федерации о защите информации с учетом того, что в Системе не предполагается обработка информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, — отмечается в задании на проектирование.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Угрозы безопасности информации должны определяться по результатам оценки возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей, анализа возможных уязвимостей, возможных способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности).

Сейчас в Татарстане существуют девять орденов и медалей

На данный момент в Татарстане есть девять орденов и медалей, которые вручают за те или иные заслуги. Высшей государственной наградой республики является орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». Им награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги в развитии государственности Татарстана, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка.

Фото: скриншот

Также существуют 47 почетных званий, в том числе «Народный артист Республики Татарстан», «Народный писатель Республики Татарстан», «Народный поэт Республики Татарстан», «Народный учитель Республики Татарстан», «Народный художник Республики Татарстан» и так далее, а также благодарности раиса Татарстана, которые являются формой поощрения.

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      Дарья Пинегина
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      ОбществоВласть Татарстан

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      комментарии 3

      комментарии

      • Анонимно 19:00
        Здорово! Это удобно
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        Анонимно 19:41
        и не только военные ордена, социальные тоже
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      • Анонимно 19:00
        Не столкнуться бы с мошенничеством
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