Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста

Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин:



— Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале, на полтора месяца раньше срока, была полностью открыта автомобильная часть моста. Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части — и тоже с опережением графика.

Фото: t.me/mkhusnullin

Хуснуллин сообщил, что строители работали круглосуточно в две смены. Они заменили два пролетных строения, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций. Еще была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов.

— Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране — Дня Победы. Окончание работ — это победа всей команды, — подчеркнул вице-премьер.

Фото: t.me/mkhusnullin

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. В результате подрыва грузовика частично обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным назвал подрыв Крымского моста терактом.

Движение по восстановленной части Крымского моста запустили утром 5 декабря. Президент России Владимир Путин в понедельник лично осмотрел Крымский мост, где осенью был совершен теракт, и проехал по его восстановленной части на автомобиле. Глава государства выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о восстановлении моста.

В декабре прошлого года Хуснуллин сообщал, что работы по восстановлению левой стороны Крымского моста будут завершены в конце марта.



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Маргарита Головатенко