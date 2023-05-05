В России утвердили концепцию информационной безопасности детей
Правительство России утвердило концепцию информационной безопасности детей. Ее цель — защита от информационных угроз и рисков в цифровой среде. Документ будет действовать бессрочно.
Среди возможных угроз, с которыми дети могут столкнуться в интернете, Кабмин называет злоумышленников, выясняющих личные данные ребенка или информацию о его семье, которую в дальнейшем может использовать для манипуляций в преступных целях.
Концепция предлагает объединить усилия государства и родительского сообщества, научить школьников безопасному поведению в интернете и повысить их цифровую грамотность. Для этого, в частности, предложили проводить уроки информационной безопасности в школах. Рекомендовано развивать социально значимые проекты в СМИ.
Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов на постоянной основе будут проводить обучающие мероприятия, на которых расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации.
Напомним, что в школах Татарстана в этом году стартовал пилотный проект «Инфоурок: войти в айти и что такое кибербезопасность». На них эксперты рассказывают школьникам о правилах безопасной работы в интернете.
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