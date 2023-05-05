Госконтроль за мигрантами хотят заменить административным надзором

МВД России предложило ввести институт административного надзора за пребыванием иностранцев в России, упразднив действующий государственный контроль, сказано в подготовленном ведомством законопроекте.



В пояснительной записке указано, что целью административного надзора в сфере миграции определят обеспечение законности и правопорядка. Для этого предлагается своевременно выявлять граждан, которые не имеют или утратили законные основания для пребывания в России и осуществления на ее территории отдельных видов деятельности. К лицам, нарушившим правила в сфере миграции, будут применять юридические меры воздействия.

Полиция будет размешать в открытом доступе актуальные сведения о требованиях в сфере миграции и ответственности за их несоблюдение. Административный надзор будет включать в себя профилактику, предупреждение и пресечение административных правонарушений в сфере миграции. Также надзор будет направлен на установление местонахождения иностранного гражданина, незаконно находящегося на территории РФ, и проведение дактилоскопической регистрации и идентификации иностранцев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году только в Татарстане судебные приставы выдворили 220 иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России. В основном нарушителей отправляют в Таджикистан и Узбекистан, а еще в Армению, Турцию, Мали, Кот-д'Ивуар (южное побережье Западной Африки) и другие страны.

В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%).



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Маргарита Головатенко