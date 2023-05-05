На отдельных территориях Йошкар-Олы ввели карантин по птичьему гриппу
В столице Марий Эл Йошкар-Оле ввели ограничения в связи с птичьим гриппом, сообщает в пятницу мэрия города.
Эпизоотический очаг — территория в Йошкар-Оле, угрожаемая зона — 5 км, включая сельские территории в черте города.
Накануне специалисты ветеринарной службы Марий Эл выявили вирус птичьего гриппа в трупах чаек на берегу пруда в селе Вятское Советского района республики. Специалисты обнаружили 56 мертвых взрослых особей птиц. Две из них были отобраны для исследований, а тушки остальных мертвых птиц сожгли в крематории.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым