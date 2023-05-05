Альбина Насырова откроет детсад и школу для детей «уехавших» в Дубае

Фото: скриншот прямого эфира «Реального времени»

В скором времени в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) откроется филиал международной сети полилингвальных детских садов и Кембриджской школы «Бала-Сити». Об этом «Реальному времени» рассказала основательница учебной организации, депутат Государственного совета шестого созыва Альбина Насырова.

— Мы сейчас планируем открывать «Бала-Сити» в Дубае. У нас очень много соотечественников, которые уехали туда. Мы там также будем открывать и Кембриджскую школу. Я думаю, что совсем скоро у наших детей будет новый филиал, где они смогут сдавать все экзамены не уезжая, — сказала она.

Насырова отметила, что сейчас в сети учебных учреждений работает большое количество преподавателей из разных стран. По ее словам, это связано с тем, что «Бала-Сити» имеет аккредитацию Кембриджского университета, благодаря которой для нее открыт доступ к базе учителей.

— Действительно, очень много педагогов-путешественников, которые проезжают по Кембриджским школам и преподают. А их (Кембриджских школ, — прим. ред.) тысячи по всему миру. Англия, Америка, Канада, Южная Африка — вот они приезжают. Причем Южная Африка — это откуда Илон Маск, имеет очень чистый британский английский язык. У нас есть педагог из Ирландии. Может быть, у него есть какая-то своя специфика или нюанс в акценте, но важно, чтобы ребенок это слышал и привыкал, — сказала она.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Как пояснила Насырова, в сегодняшней политической ситуации Кембриджский университет поддерживает связь со всеми российскими школами и продолжает сотрудничать. Однако теперь тесты и экзамены нельзя сдать в России и отправить в другую страну на проверку.

— Они прислали письмо, в нем говорится, что все тесты, которые проводятся в 4-м или 7-м классе, мы будем проверять сами. Теперь высылать им ничего не нужно. Они высылают нам систему оценивания, а мы сами в школе все проставляем. А вот уже в 9-м классе экзамен IGCSE и level-экзамены пишите, пожалуйста, не в России, а в партнерских школах других стран. Вот наши дети поедут. Мы сейчас договорились с Турцией, — рассказала она.

Напомним, Кембриджская международная школа «Бала Сити» занимает второе место в числе самых дорогих частных школ столицы Татарстана. Там ученики изучают одновременно три иностранных языка: английский, испанский и китайский (по запросу можно прибавить французский и немецкий), и получают два документа об образовании: российский государственный аттестат и Кембриджский сертификат. Большой вектор внимания направлен на развитие мягких навыков (soft skills). Детям обещают много дополнительных занятий-кружков и активностей вне школьного времени — развивающие поездки, лагеря и встречи. Школьников также обучают предпринимательским навыкам на реальных бизнес-кейсах.



Стоит отметить, согласно материалам погранслужбы ФСБ России, в 2022 году граждане страны совершили более 1,2 млн поездок в ОАЭ, в том числе 910 тысяч поездок с туристическими целями. По некоторым данным за прошлый год, в Эмираты ежегодно прилетают для трудоустройства около 100 000 россиян.



ОАЭ также входят в топ стран для эмиграции россиян. Еще в списке Турция, Кипр, Сербия, Грузия, Таиланд.



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Максим Кокунин