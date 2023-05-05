Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 5 и 6 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер. Погода начнет ухудшаться 5 мая во второй половине дня, предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, грозы возможны в Татарстане местами вечером 5 мая, а также ночью и днем 6 мая. В это же время порывы ветра западной четверти могут усиливаться до 15—20 м/с.

Напомним, в конце этой недели начнется похолодание. В воскресенье, 7 мая, днем ожидается от +8 до +10°С. Временами возможен дождь, в отдельных районах Татарстана — мокрый снег.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 8 и 9 мая, ночью ожидается от 0 до +3 градусов, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -3°С. Днем температуры не превысят 9—15 градусов тепла.

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Татьяна Демина