Жителей 18 населенных пунктов Запорожья временно переселят вглубь региона из-за обстрелов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Жителей 18 населенных пунктов Запорожской области, в том числе Энергодара, переселят вглубь региона из-за усиления украинских обстрелов, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.



— За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области, — сообщил он.

Пункты, из которых организуют временное перемещение: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

На этой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении после попытки разведки боем. Он отметил, что украинские солдаты попытались прорваться на направлении, но российские войска отразили атаку.

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Маргарита Головатенко