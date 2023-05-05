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Депутатов Татарстана обязали сообщать о склонении к коррупции

11:46, 05.05.2023 1
Депутатов Татарстана обязали сообщать о склонении к коррупции
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Чиновников в Татарстане обяжут сообщать о склонении к коррупции, такой закон подписал раис республики Рустам Минниханов.

Изменения внесли в закон «О статусе депутата Государственного Совета РТ». Статьей устанавливается порядок уведомления депутатами о фактах склонения их к коррупции.

Депутаты должны подавать такие уведомления в письменном виде. В них должны быть указаны данные самого депутата, подробная информация о дате, времени, месте и обстоятельствах, а еще способе склонения к правонарушению — например, подкуп, угроза, обман, обещание, насилие и др. К уведомлению прилагаются все материалы, подтверждающие обстоятельства склонения депутата к коррупции.

Документ опубликован 3 мая, он вступит в силу спустя 10 дней.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце апреля в Казани озвучили результаты антикоррупционного мониторинга органов власти Татарстана и привели примеры нарушений отдельных чиновников. Оказалось, что больше всего «забывчивых» и нечистых на руку госслужащих живет в районах республики. Они и дорогу к своему дому проложат за бюджетный счет, и об активах родни «забудут», и дополнительные доходы не укажут. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:43
    Какая коррупция может быть у депутатов? Они же только законы имеют право принимать. Или они и коррупционной деятельностью занимаются, не только законотворчеством? На основании какого закона?
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