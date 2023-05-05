«Вирус продолжает мутировать»: в Роспотребнадзоре отреагировали на решение ВОЗ отменить пандемию COVID-19

В России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что ситуация остается на строгом контроле ведомства, и добавили, что в стране ведется работа по информированию населения по актуальным вопросам профилактики заражения вирусом и постоянный мониторинг эпидситуации.

— Эпидситуация в части COVID-19 в мире остается непростой, а в ряде стран — напряженной. Вирус продолжает мутировать. Так, в Индии зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания новым вариантом «арктур». Геномные последовательности нового штамма обнаружены в 136 странах, в том числе в ЮАР, Пакистане, Монголии, США, Брунее, Чили, — сказано в сообщении пресс-службы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спустя более чем три года с момента объявления пандемии коронавируса ВОЗ 5 мая 2023 года сообщила об отмене режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Решение принято по рекомендации комитета экспертов организации.

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Айрат Назипов