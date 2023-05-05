В зоне действия СВО погибли подполковник и капитан полиции из Татарстана

В зоне проведения специальной военной операции погибли подполковник и капитан полиции из Татарстана — Марсель Мубаракшин и Айсаф Галиев, сообщили в пресс-службе МВД России по республике.



Марсель Мубаракшин начал службу в УВД по Казани в 2004 году. Он прошел путь от инспектора отдела кадров до заместителя начальника отдела — начальника отделения по организации работы дежурных частей оперативного отдела Управления МВД России по городу. Марсель Наилевич награжден медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Татарстану».

Айсаф Галиев начал служить в органах внутренних дел в 2010-м: сначала он прошел путь от следователя ОП №6 «Савиново» Управления МВД России по Казани до начальника по вопросам миграции отдела МВД России по Сабинскому району. Айсаф Айдарович награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Татарстану».

Прощание с подполковником Марселем Мубаракшиным состоится 5 мая в 10.00 в Культурном центре МВД Татарстана. Проститься с капитаном Айсафом Галиевым можно в д. Илебер Сабинского района Татарстана.

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Маргарита Головатенко