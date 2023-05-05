В Зеленодольске с 10 мая повышается стоимость проезда до Казани
В Зеленодольске с 10 мая повышается стоимость проезда по междугородним и внутрирайонным маршрутам, в том числе до Казани, сообщает группа предприятий Зеленодольского ПАТП.
На маршрутах №104, 104а и 110, следующих в Казань, цена проезда увеличится со 110 до 125 рублей. Цена маршрута до Васильево составит 70 рублей.
При оплате мобильным приложением «Транспортной карты» через QR-код цена проезда от Зеленодольска до Казани или в обратном направлении в случае проезда от начальной точки до конечной остается прежней — 110 рублей. Если проезд не от конечной остановки, проезд будет оплачиваться по измененному тарифу.
Пассажиры, которые постоянно ездят по этим маршрутам, могут приобрести проездные билеты «Пригородный» или «Студенческий» («Гринбус»), цена которых не изменилась.
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