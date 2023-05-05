В Зеленодольске с 10 мая повышается стоимость проезда до Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Зеленодольске с 10 мая повышается стоимость проезда по междугородним и внутрирайонным маршрутам, в том числе до Казани, сообщает группа предприятий Зеленодольского ПАТП.



На маршрутах №104, 104а и 110, следующих в Казань, цена проезда увеличится со 110 до 125 рублей. Цена маршрута до Васильево составит 70 рублей.

При оплате мобильным приложением «Транспортной карты» через QR-код цена проезда от Зеленодольска до Казани или в обратном направлении в случае проезда от начальной точки до конечной остается прежней — 110 рублей. Если проезд не от конечной остановки, проезд будет оплачиваться по измененному тарифу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пассажиры, которые постоянно ездят по этим маршрутам, могут приобрести проездные билеты «Пригородный» или «Студенческий» («Гринбус»), цена которых не изменилась.

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Маргарита Головатенко