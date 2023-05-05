«Ростех» планирует ежегодный выпуск 10 узкофюзеляжных Ту-214 с 2025 года

Госкорпорация «Ростех» планирует выпускать по десять узкофюзеляжных самолетов Ту-214 в год начиная с 2025 года, об этом сообщил глава ГК Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.



— Будет очень большой завод… Десять машин там должны уже в 2025 году выпускать. Что касается увеличения до 20, требуются еще деньги, чтобы расширить производство, — приводит его слова ТАСС.

Михаил Мишустин считает, что для расширения производства Ту-214 можно частично использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), необходимо рассмотреть «все возможные варианты, от субсидирования и кредитования».

Председатель правительства отметил, что кабмин поддерживает собственное авиационное производство, а платформы, связанные с научно-исследовательскими, конструкторскими работами, заложены изначально как импортозамещенные. Он отметил, что в стране закладывается «будущее независимой авиации, независимого авиастроения».

Фото: tatarstan.ru

В апреле Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказывал о наращивании объема выпуска самолетов Ту-214. Он упоминал, что в будущем планируется выйти на производство 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения выпуска до 20 самолетов. В производство будут запущены параллельно несколько партий самолетов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков:

— Сейчас формируется пул заказчиков. В частности, татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» планирует приобрести четыре машины. Также заключен договор на поставку 11 самолетов Ту-214 «Аэрофлоту» в соответствии с паспортом инвестпроекта, утвержденного распоряжением правительства. Заказчиком воздушных судов выступает лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис».



Напомним, в декабре вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.

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Маргарита Головатенко