Россия и Украина обменялись телами погибших

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по международным делам Шамсаил Саралиев заявил, что российская и украинская стороны провели обмен телами погибших.

— Состоялась передача тел 80 на 80, — цитирует его РБК.

Комментариев от Минобороны России или омбудсмена Татьяны Москальковой по этой теме пока нет.

Сегодня основатель ЧВК Евгений Пригожин рассказал о планах покинуть Артемовск с 10 мая. Позиции передадут подразделениям Министерства обороны.

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Айрат Назипов