В Казани из-за подготовки и проведения Дня Победы запретят движение электросамокатов на некоторых улицах
В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на время введут запрет на парковку и движение электросамокатов и велосипедов кикшеринговых компаний. Он будет действовать на некоторых участках дорог, у «Чаши» и в парке Победы с 8 по 10 мая.
По решению Комитета по транспорту Казани, 8 мая с 18 часов вводится запрет на парковку и движение электросамокатов и велосипедов на территории парка Победы, по ул.Бондаренко — на участке от проспекта Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях, и по ул.Волгоградской — от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях. Ограничение снимут 10 мая в 12.00.
С 15 часов 8 мая по 12 часов дня 10 мая запрет будет действовать на таких участках, как:
- площадь Тысячелетия;
- ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина;
- ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Баумана);
- местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова;
- Кремлевская набережная;
- ул.Ташаяк (от ул.Московской до пл.Тысячелетия);
- ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
- проезд между цирком и Центральным стадионом, включая территорию перед ними;
- ул.Декабристов (от ул.Чистопольской до площади Тысячелетия);
- ул.Комсомольская (от ул.Яруллина до ул.Декабристов);
- ул.Батурина (от Кремлевской Набережной до ул.Большой Красной).
Также 8 мая в 22.00 начнет действовать ограничение на парковку и движение электросамокатов и велосипедов на ул.Сибгата Хакима — от ул.Декабристов до ул.А.Бичурина в обоих направлениях, на ул.Бондаренко — от ул.Солдатской до ул.Хакима, и на территории перед центром семьи «Казан», включая парковочные зоны. Запрет снимут 10 мая в 12.00.
Напомним, в этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go. Количество парковок для них в этом году увеличили на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи.
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