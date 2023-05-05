В Казани из-за подготовки и проведения Дня Победы запретят движение электросамокатов на некоторых улицах

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на время введут запрет на парковку и движение электросамокатов и велосипедов кикшеринговых компаний. Он будет действовать на некоторых участках дорог, у «Чаши» и в парке Победы с 8 по 10 мая.

По решению Комитета по транспорту Казани, 8 мая с 18 часов вводится запрет на парковку и движение электросамокатов и велосипедов на территории парка Победы, по ул.Бондаренко — на участке от проспекта Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях, и по ул.Волгоградской — от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях. Ограничение снимут 10 мая в 12.00.

С 15 часов 8 мая по 12 часов дня 10 мая запрет будет действовать на таких участках, как:



площадь Тысячелетия;

ул.Баумана, от ул.Профсоюзной до ул.Батурина;

ул.Профсоюзная (от ул.Чернышевского до ул.Баумана);

местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова;

Кремлевская набережная;

ул.Ташаяк (от ул.Московской до пл.Тысячелетия);

ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);

ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);

проезд между цирком и Центральным стадионом, включая территорию перед ними;

ул.Декабристов (от ул.Чистопольской до площади Тысячелетия);

ул.Комсомольская (от ул.Яруллина до ул.Декабристов);

ул.Батурина (от Кремлевской Набережной до ул.Большой Красной).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также 8 мая в 22.00 начнет действовать ограничение на парковку и движение электросамокатов и велосипедов на ул.Сибгата Хакима — от ул.Декабристов до ул.А.Бичурина в обоих направлениях, на ул.Бондаренко — от ул.Солдатской до ул.Хакима, и на территории перед центром семьи «Казан», включая парковочные зоны. Запрет снимут 10 мая в 12.00.

Напомним, в этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go. Количество парковок для них в этом году увеличили на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи.



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Татьяна Демина