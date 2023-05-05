Рустам Минниханов утвердил систему и структуру органов исполнительной власти Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов своим указом утвердил систему и структуру органов исполнительной власти республики. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Согласно документу, в систему органов исполнительной власти Татарстана входят раис, Кабмин, министерства, государственные комитеты и иные органы исполнительной власти. В нем также закреплено, что у премьер-министра республики десять заместителей: один первый, четыре вице-премьера, руководитель аппарата Кабмина, министр промышленности и торговли, министр сельского хозяйства и продовольствия, министр экономики и полномочный представитель Татарстана в России.

Кабинет министров Татарстана определен как высший постоянно действующий орган исполнительной власти республики. В структуре также указаны 18 министерств, пять государственных комитетов и девять иных органов исполнительной власти, в том числе Агентство инвестиционного развития, Госжилинспекция и Комитет по охране объектов культурного наследия.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Право определять как систему, так и структуру органов исполнительной власти, которую раньше устанавливал Госсовет Татарстана, раис республики получил недавно. В мае Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в региональный закон «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан», расширяющий его полномочия.



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Татьяна Демина