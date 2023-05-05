«Замахнулись на выборы по-взрослому»: Лига студентов Татарстана определится с президентом 10 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«У нас будет большая регистрация со всеми вытекающими с точки зрения безопасности и открытости»

Лига студентов Татарстана определится с новым лидером 10 мая. В организации не исключают, что будет несколько раундов голосования, рассказал исполняющий обязанности президента организации Руфат Киямов.

На прошлой неделе завершился трехмесячный процесс определения делегатов конгресса, на котором и определят нового президента Лиги студентов Татарстана. Их выбирали в студенческих советах учебных заведений республики.

— В сам день выборов у нас будет большая регистрация со всеми вытекающими с точки зрения безопасности, открытости и прозрачности этого процесса, — рассказал Руфат Киямов, добавив, что делегаты должны будут предъявить паспорт и студенческий билет. Человек, не являющийся делегатом, не сможет получить ручку, мандат и бюллетень.

Выборы пройдут в УНИКСе. В его холле организуют «ширмы-кабинеты», где делегаты смогут проголосовать за одного из кандидатов на пост президента Лиги студентов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В раздаточном материале у них будет бюллетень с печатью, с подписью председателя избирательной комиссии, то есть меня. И мы продумали все риски: может быть, будут студенты, которые будут готовить специальные бюллетени, которые потом можно как бы направить в ящик. Этого не может быть. Это все делается день в день. И никто, кроме меня, не знает форму бюллетеня, которая будет в день голосования, — сказал Руфат Киямов.

Голоса будут подсчитывать избирательная и счетная комиссии совместно с представителями предвыборных штабов, которые будут следить «все ли в порядке». Итоги огласят в день голосования.

— Мы пришли к мнению, что для придания значимости, для легитимизации, так скажем, всей этой процедуры, раз уж мы так замахнулись на выборы по-взрослому, по-серьезному, у нас также будет институт условно независимых общественных наблюдателей, которые будут представлять другие молодежные общественные организации, не студенческую молодежь, чтобы не было заинтересантов и чтобы действительно подсчет голосов проходил по всем правилам, которые у нас закреплены в уставе Лиги студентов, — рассказала заместитель министра по делам молодежи Татарстана Айгуль Сабирова.

Возможность второго тура голосования в организации допускают. Однако в Лиге студентов надеются, что вопрос решится 10 мая.

— Были примеры, что делегаты не могли добыть две трети голосов и делали паузу на один день, и на следующий день все заново собирались и голосовали, и там тоже не приходили к единому, и в процессе дискуссии, обсуждения уже приходили к единому, — сказал Руфат Киямов. Он напомнил, что у Лиги студентов Татарстана за 27 лет ее деятельности было шесть президентов.

Скандальное начало выборов

Начали готовиться к выборам за полтора года. Заявочную кампанию запустили в октябре 2022 года. В январе разгорелся скандал вокруг выборов. Кандидаты на пост заявили, что получили угрозы.

— Друзья, ко мне начали поступать угрозы. Это определенный круг лиц, нацеленный запугать меня в желании участвовать в выборах президента Лиги студентов. Я уже второй раз получаю анонимное письмо с угрозами: один раз его оставили у меня на предыдущем месте прохождения практики, второй раз — в почтовом ящике дома, — написал в январе один из кандидатов, вице-президент лиги по социальной работе Камолиддин Бобохонов.

Фото: vk.com/liga_studentov

Об угрозах сообщала и руководитель направления по работе с профессиональными образовательными организациями Лиги студентов Татарстана Нелля Пулатова, которая даже не успела подать заявку на участие в выборах.

Кандидаты, получившие угрозы, в итоге отказались от участия в предвыборной гонке. Сейчас на пост претендуют два человека — 26-летний аспирант КГЭУ Шамиль Якупов и 23-летний магистрант Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Никита Лобанов.

На пресс-конференции, посвященной выборам президента Лиги студентов Татарстана, ситуацию с угрозами в адрес бывших кандидатов не прокомментировали. Вопрос «Реального времени» о ней оставили неозвученным.

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Татьяна Демина