За три года из-за птичьего гриппа в России уничтожили больше 10 млн домашних птиц

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За последние три года ущерб от птичьего гриппа в России превысил 4,5 млрд рублей. Было уничтожено более 10 млн домашних птиц, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

— В европейских странах потери сельскохозяйственной отрасли от заболеваний составили порядка 3 млрд евро. По оценке специалистов, если раньше в европейском регионе грипп птиц был сезонным заболеванием, то в настоящее время его вспышки регистрируются круглогодично, — сказал он.

По мнению Кириллова, к этому могут быть причастны лаборатории, которые проводили эксперименты. Они действовали в интересах США.

Фото: Минобороны России

— Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику — военному ведомству США — штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции, — подчеркнул Кириллов.

Накануне специалисты ветеринарной службы Марий Эл выявили вирус птичьего гриппа в трупах чаек на берегу пруда в селе Вятское Советского района республики. Специалисты обнаружили 56 мертвых взрослых особей. Две из них были отобраны для исследований, а тушки остальных мертвых птиц сожгли в крематории. Сегодня на отдельных территориях Йошкар-Олы ввели карантин по птичьему гриппу.



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Айрат Назипов