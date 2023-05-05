В Минобороны России назвали заказчиков военно-биологических исследований на Украине

Фото: Минобороны России

Наряду с Пентагоном Министерство энергетики США является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине и в других регионах мира. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

По его словам, американское министерство вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

Также при непосредственном участии ведомства реализовывалось более десятка проектов двойного назначения, имеющих шифр «Пи».

Фото: Минобороны России

— В рамках указанных проектов изучались генетическая изменчивость в зонах радиоактивного заражения, распространение туберкулеза и других микобактериальных инфекций, а также экономически значимых заболеваний животных — африканской и классической чумы свиней, — рассказал Кириллов.

Спикер отметил, что для нужд Минэнерго не требуется отправлять дополнительные запросы в Конгресс США. Американские власти беспрепятственно финансируют свои военно-биологические программы.

Месяц назад в Минобороны России заявили, что биологические свойства COVID-19 могли усиливаться искусственно. Кириллов отмечал, что каждый новый вариант COVID-19 обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, а также наносил все больший экономический ущерб.

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Айрат Назипов