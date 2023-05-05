Рамзан Кадыров об атаке беспилотников на Кремль: «Это не должно влиять на наши задуманные планы и интересы»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что атака беспилотников на Кремль не поменяет сценарий запланированного хода СВО. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

По его словам, одной из задач России является восстановление мировых институтов справедливости. Они должны снова стать непредвзятыми, отметил Кадыров.

— Поэтому сегодня провокация не должна и не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Да, это нападение на президента, а значит, на государство и, как следствие, на весь народ Российской Федерации. А возмездие, конечно, будет, — написал Кадыров. Он добавил, что оно будет «хирургически и ювелирно точным».

В ночь с 2 на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Елизавета Пуншева