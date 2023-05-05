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Казанские парковки обозначат синей разметкой

14:35, 05.05.2023 2
Казанские парковки обозначат синей разметкой
Фото: Комитет внешнего благоустройства

В Казани муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети обозначат синей дорожной разметкой, она появится на 149 участках, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Если парковочное место обозначено синей разметкой — это значит, что парковка платная. Нововведения действуют с 1 марта 2023 года согласно постановлению правительства РФ №1769 от 6 октября 2022 года.

Места для машин инвалидов будут обозначать белым цветом.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно в праздничные дни 8 и 9 мая. Перехватывающая плоскостная парковка по ул. М. Вахитова и подземный паркинг на станции метро «Козья Слобода» будут работать в обычном режиме.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:45
    так то уже
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  • Анонимно 15:46
    удобно кстати и путаницы не будет
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