Казанские парковки обозначат синей разметкой
В Казани муниципальные парковки вдоль улично-дорожной сети обозначат синей дорожной разметкой, она появится на 149 участках, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Если парковочное место обозначено синей разметкой — это значит, что парковка платная. Нововведения действуют с 1 марта 2023 года согласно постановлению правительства РФ №1769 от 6 октября 2022 года.
Места для машин инвалидов будут обозначать белым цветом.
Муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно в праздничные дни 8 и 9 мая. Перехватывающая плоскостная парковка по ул. М. Вахитова и подземный паркинг на станции метро «Козья Слобода» будут работать в обычном режиме.
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