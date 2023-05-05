Владимир Путин обсудил с членами Совбеза России подготовку ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин 5 мая провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На нем обсуждались вопросы, связанные с подготовкой празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Совещание прошло в режиме видеоконференции, сообщили в Кремле. В нем приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Фото: kremlin.ru (архив)

Отвечая днем 5 мая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «можно с большой долей уверенности предположить», что Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудит атаку беспилотников на Кремль. Поднималась ли эта тема на совещании, пресс-служба главы государства не сообщает.

Попытка нанести удар по Кремлю предпринята в ночь со 2 на 3 мая — на него были нацелены два беспилотника. Власти России назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на главу государства в преддверии Дня Победы.

Позже Дмитрий Песков заявил, что «решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать».

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Татьяна Демина