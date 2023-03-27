Итоги дня: протесты в Израиле, Патрушев о «саммите за демократию», Волгоград хотят переименовать в Сталинград
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 27 марта:
- В Израиле снова вспыхнули стихийные акции протеста: поводом послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Министр обороны ранее открыто высказался за приостановку судебной реформы, которая не вызвала поддержки и у общества. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены. В момент наибольшего скопления протестующих численность акции достигала 105 тыс. человек.
- Против принятия судебной реформы выступает и президент Израиля Ицхак Герцог. Он призвал правительство остановить реформирование судебной системы. Герцог констатировал крайне напряженную общественно-политическую обстановку в стране на фоне новых протестов и столкновений между демонстрантами и полицией.
- Вечером местные СМИ, ссылаясь на партию Бен-Гвира, сообщили, что премьер Израиля отложил принятие закона о судебной реформе до лета.
- Турецкие СМИ сообщили о возможном визите президента России Владимира Путина в Анкару, который якобы держится в секрете. Однако в Кремле опровергли информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что подготовка к визиту не ведется.
- В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении руководства РФ, такое заявление от источника в МИДе России появилось в СМИ. На прошлой неделе конституционный суд Армении принял решение, согласно которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны.
- В канун второго по счету «саммита за демократию», организуемого США, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что «если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников — вассалов, мы это будем только приветствовать». Также он рассказал о том, как коллективный Запад пытается дестабилизировать обстановку в Азии и почему Европа может превратиться в радиоактивную пустыню.
- Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) выявить и решить проблемы налогоплательщиков по единому налоговому счету (ЕНС). Президент также поручил комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» вместе с Минфином и ФНС оценить функционирование системы ЕНС применительно к бюджетной системе России.
- Путин также поручил представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Ответственными лицами по этому вопросу назначили премьер-министра России Михаила Мишустина, главу ФСБ РФ Александра Бортникова, а также руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева. Также президент России поручил упростить использование системы карт болельщика (Fan ID). Касаться это будет инвалидов, пенсионеров и детей.
- Россиянам не стоит ждать снижения цен на жилье при текущих рыночных условиях в строительной отрасли, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин. Он отметил, что стоит учитывать рост цен на некоторые стройматериалы, проектного финансирования, а также исходить из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и так далее.
- Татарстан вошел в топ-20 рейтинга регионов России по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Средняя зарплата в республике за 2022 год составила 48,3 тыс. рублей. Таким образом, по сравнению с 2021 годом, прирост зарплаты составил 18%. За такие деньги можно приобрести 2,78 фиксированного набора товаров и услуг.
- Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани ГУ МЧС России по Татарстану назначен Радик Емекеев, сменив на этом посту Олега Маринина, которого назначили заместителем государственного инспектора Татарстану по пожарному надзору.
- В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. По результатам опроса примут решение, будет ли проводиться референдум. Однако позже председатель совета по изучению общественного мнения о переименовании, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин заявил, что решение о проведении референдума в ближайшие месяцы приниматься не будет.
- Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Так, гендиректор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Рустем Хайруллин получил почетное звание «Заслуженный врач России», а председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов награжден орденом Пирогова.
- В начале 2023-го в Татарстане снизилась собираемость платежей за ЖКУ на 0,6% и в среднем по республике составила 94%. На фоне этого казанский «Водоканал» потратит в этом году более 28,5 миллиона рублей на внедрение системы мониторинга данных водосчетчиков. В сумме с 2019 года на эту систему выделили 90,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам отказ от членства России в ВТО Запад воспринял бы «как доказательство эффективности их антироссийской линии».
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах по факту затопления дома в Казани, где проживали 95-летний ветеран Великой Отечественной войны и его дочь-инвалид. Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка, оба жильца эвакуированы.
- В Казани на улице Право-Булачной приступают к строительству здания офисного центра, проект которого еще в минувшем году был одобрен президентом республики на заседании межведомственной градостроительной комиссии. Возведением бизнес-центра займется компания «Панорама» Рустема Тахаутдинова — сына экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова.
- В России предложили запустить льготную ипотеку для федеральных госслужащих, инициативу планирует представить Министерство финансов страны в 2023 году. Сообщается, что это будет субсидирование процентной ставки, а не выдача единовременных субсидий, предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих. По задумке властей, такая мера должна мотивировать чиновников работать более эффективно.
- Казань поборется за звание культурной столицы России. Заявочную кампанию планируют провести в преддверии 2025 года. Конкурс «Культурная столица года» начнут проводить в России с этого года. Напомним, в 2025 году Казань будет праздновать 1020-летие. Также столица Татарстана претендует на звание «Библиотечная столица России». Республика уже заявилась на участие в конкурсе в 2024 году.
- Прокуратуру Дрожжановского района Татарстана возглавил Олег Гайнетдинов. Последние 3 года он работал начальником отдела ведомственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры республики.
- В Татарстане собираются утвердить новую государственную программу «Развитие транспортной системы Татарстана на 2022—2030 годы», предыдущая была рассчитана на 2014—2025 годы. По ней на модернизацию дорог, портов, аэропортов и железнодорожных путей региона до 2025 года будет выделено 453 миллиарда рублей. При этом более 69,9 миллиарда из этой суммы планируется реализовать уже в текущем году. О том, какие проекты подразумевает данный документ и к чему они должны привести, — в материале «Реального времени».
- В Казани не хватает дорожных рабочих — на одного человека приходится 10 улиц. Сейчас на содержании улично-дорожной сети Казани задействованы 224 человека. При этом потребность в таких рабочих оценивается в 700 человек.
- Жители деревни Куюки в Пестречинском районе Татарстана не могут выехать из дворов на автомобилях, вместо дороги — огромная лужа. Такая ситуация из-за растаявшего снега наблюдается каждый год, однако власти не решают ее, на ситуацию обратила внимание российская журналистка Ксения Собчак.
- Всемирный банк спрогнозировал для мира «потерянное десятилетие» в экономике. К такому выводу пришел главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка по вопросам экономики развития Индермит Гилл. По расчетам главного экономиста международной организации, снижение потенциального роста возможно обратить вспять с помощью политики, которая «поощряет труд, способствует повышению производительности и ускоряет инвестиции».
- В Казанском национальном исследовательском технологическом университете началась процедура выборов ректора. Кандидатуры на должность выдвинут основные подразделения университета в апреле. По результатам выступлений перед аттестационной комиссией Минобрнауки России, которые пройдут 27 апреля, назначат дату проведения выборов ректора. Выборы пройдут в мае текущего года.
- ПАО «КАМАЗ» поставит в Подмосковье более 400 автобусов. В январе 2023 года КАМАЗ выиграл два аукциона на поставку автобусов для АО «Мострансавто» — крупнейшего пассажироперевозчика Подмосковья.
Ключевые события 397-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил гвардейское звание трем подразделениям ВС РФ. Почетного звания удостоились 346-я отдельная бригада специального назначения, 10-я отдельная ордена Жукова бригада специального назначения и 25-й отдельный полк специального назначения.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Новополь Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.
- Также в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково Луганской Народной Республики, Марьинка, Ольгинка и Новый Свет Донецкой Народной Республики.
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