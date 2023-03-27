СМИ: в протестах против судебной реформы в Израиле приняли участие более 100 тыс. человек

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В минувшую ночь в Израиле снова вспыхнули стихийные акции протеста: поводом послужила отставка министра обороны страны Йоава Галанта, о которой объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Это решение он принял после того, как днем ранее Галант открыто высказался за приостановку судебной реформы, которую продвигает правящая коалиция.

Судебная реформа, в свою очередь, не вызвала поддержки у общества. В случае принятия законопроекта правительство получит полный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут ограничены.

По данным местных газет, Нетаньяху утратил доверие к Галанту после того, как в субботу вечером министр выступил с заявлением, в котором высказался против принятия судебной реформы. Премьер выразил министру свое недовольство тем, что он сделал этот шаг «за спиной у правительства», пока сам Нетаньяху находился с визитом в Лондоне.

В момент наибольшего скопления протестующих численность акции, по оценкам частной компании Crowd Solutions, достигала 105 тыс. человек.

Сотрудники израильской полиции разгоняли участников стихийного митинга, проходившего несколько часов на крупном шоссе Аялон на востоке Тель-Авива с помощью водометов и конной полиции.

Организаторы протестного движения анонсировали «неделю паралича», подразумевающую широкомасштабные протесты по всей стране.

Протесты с конца января проходят и во Франции — против принятия пенсионной реформы. В субботу в манифестациях приняли участие 368 тыс. человек. Во вторник на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране — почти 1,3 млн человек.



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Илина Хакимова