Владимир Путин наградил шестерых татарстанцев
Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту документа, нескольким жителям присвоили новые звания:
- гендиректор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Рустем Хайруллин был удостоен почетного звания «Заслуженный врач России»;
- машинист протекторного агрегата ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» Ильфат Кабиров — звания «Заслуженный химик России»;
- бригадир ООО «Дусым» — звания «Заслуженный работник сельского хозяйства России»;
- гендиректор ООО группы компаний «Профит» Марсель Мингалимов — звания «Заслуженный строитель России».
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждается:
- председатель правления некоммерческой организации «Союз организации потребительской кооперации Татарстана» Рашат Шаймарданов.
Орденом Пирогова награждается:
- председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкимией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.
На прошлой неделе российский лидер в Кремле наградил режиссера Татарского государственного академического театра им. Камала Айдара Заббарова премией для молодых деятелей культуры за 2022 год. Он удостоился ее за вклад в развитие отечественного театрального искусства.
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