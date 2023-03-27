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Владимир Путин наградил шестерых татарстанцев

16:06, 27.03.2023
Владимир Путин наградил шестерых татарстанцев
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин удостоил государственными наградами шестерых жителей Татарстана. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, нескольким жителям присвоили новые звания:

  • гендиректор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» Рустем Хайруллин был удостоен почетного звания «Заслуженный врач России»;
  • машинист протекторного агрегата ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» Ильфат Кабиров — звания «Заслуженный химик России»;
  • бригадир ООО «Дусым» — звания «Заслуженный работник сельского хозяйства России»;
  • гендиректор ООО группы компаний «Профит» Марсель Мингалимов — звания «Заслуженный строитель России».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждается:

  • председатель правления некоммерческой организации «Союз организации потребительской кооперации Татарстана» Рашат Шаймарданов.

Орденом Пирогова награждается:

  • председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкимией, им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

На прошлой неделе российский лидер в Кремле наградил режиссера Татарского государственного академического театра им. Камала Айдара Заббарова премией для молодых деятелей культуры за 2022 год. Он удостоился ее за вклад в развитие отечественного театрального искусства.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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