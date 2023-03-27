В Кремле опровергли информацию о подготовке визита Владимира Путина в Турцию в ближайшее время

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию не ведется. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

О возможном визите сообщили турецкие СМИ. Они написали, что визит российского лидера в Анкару якобы держится в секрете. Отмечалось, что лидеры двух стран должны обсудить широкий спектр вопросов и посетить зону землетрясений на юго-востоке Турции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Стороны обсудили шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинским конфликтом. Также турецкий лидер поблагодарил президента РФ за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы.

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Айрат Назипов