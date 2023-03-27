В Казани затопило дом ветерана Великой Отечественной войны — следователи проводят проверку

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани затопило дом ветерана Великой Отечественной войны и его дочери-инвалида. Инцидентом заинтересовались следователи.

— На некоторых улицах ряда поселков города Казани резко повысился уровень воды в реках и произошло подтопление отдельных частных домовых построек. Из одного дома были эвакуированы 95-летний ветеран ВОВ и его дочь-инвалид. Их дом наполовину затопило водой. В настоящее время специалистами проводятся работы по откачке воды и очистке ливневых сетей для отвода талых вод, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По факту подтопления организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото: realnoevremya.ru

Улицы Казани начали «тонуть» в тающем снегу еще две недели назад. Ночной дождь и плюсовая температура лишь ускорили процесс, создав аварийные ситуации на дорогах, остановив трамвайное движение, а также затопив подвалы и переходы. Чего ожидать от погоды и какие проблемы необходимо решать прямо сейчас — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов