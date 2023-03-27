Минфин России предложит ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России предложили запустить льготную ипотеку для федеральных госслужащих. Как пишет РБК, подобную инициативу планирует представить Министерство финансов страны в 2023 году.

Ведомство намерено направить в правительство России «предложения по осуществлению эксперимента по внедрению на гражданской службе ипотечной системы обеспечения гражданских служащих жилыми помещениями с привлечением средств федерального бюджета».

— Это будет субсидирование процентной ставки, по сути, а не выдача субсидий единовременных, предусмотренных действующими программами обеспечения жильем госслужащих, — рассказал один из источников издания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По задумке властей, такая мера должна мотивировать чиновников работать более эффективно.

Сейчас российские госслужащие со стажем не менее трех лет могут претендовать на однократную субсидию на приобретение жилья. Условие получения выплаты — отсутствие собственной жилплощади или проживание в квартирах, где общая площадь в среднем составляет менее 15 «квадратов» на человека, в коммунальной квартире или общежитии. Размер субсидии вычисляется по формуле, учитывающей положенную площадь на семью, жилье в наличии, стоимость квадратного метра в регионе, итоговая сумма может быть весьма существенной.

Напомним, в конце прошлого года действие «Льготной ипотеки» продлили еще на полтора года — до 1 июня 2024 года. Сама программа стартовала в России в апреле 2020 года. Первоначально она рассчитывалась на срок до 1 ноября.



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Айрат Назипов