Россия планирует остаться в ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

— Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО. При этом исходим из того, что имеются основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена, — цитирует дипломата «РИА Новости».

Биричевский объяснил, что отказ от членства России в ВТО Запад воспринял бы «как доказательство эффективности их антироссийской линии».

Фото: mid.ru

Переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации велись 18 лет, с 1993 года по 2011 год. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года.

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Айрат Назипов