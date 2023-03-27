Николай Патрушев: «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но...»

Секретарь Совета безопасности России о том, как и почему произойдет коллапс в США и Евросоюзе

«Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников — вассалов, мы это будем только приветствовать», — заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В канун второго по счету «саммита за демократию», организуемого США, он рассказал о том, как коллективный Запад пытается дестабилизировать обстановку в Азии и почему Европа может превратиться в радиоактивную пустыню. Подробнее — в интервью Патрушева «Российской газете», которое публикует «Реальное время».

— Николай Платонович, во вторник США начнут второй по счету «саммит за демократию», по итогам которого, как заявлено Госдепом, Вашингтон ускорит так называемое демократическое обновление мира. Что вы думаете по поводу этого сбора американских вассалов?

— Организуемый нынешним аппаратом Белого дома «саммит за демократию», безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США. Он станет очередным собранием в пользу мироустройства, где Вашингтон хочет вечно играть центральную роль. А инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык «недемократических государств».

В очередной раз Штаты объявят себя защитником международного права, при этом обязательно заявят, что мир должен жить по их правилам. В адрес геополитических противников с трибуны озвучат заведомо лживые обвинения в военных преступлениях и коррупции, но, как обычно, закроют глаза на реальные акты геноцида и финансовые махинации, совершаемые с одобрения Белого дома. Прозвучат обещания приложить усилия, чтобы накормить голодающих и вызволить из тюрем несправедливо осужденных. Однако умолчат, что в американских тюрьмах находится около пятой части всех заключенных в мире, в том числе осужденных на несколько пожизненных сроков. С особым рвением станут отстаивать права сексуальных меньшинств и навязывать всему миру «зеленую повестку», усугубляя энергетический кризис в странах-сателлитах.

Лицемерно рассуждая о свободе выбора, США, которые сами себя назначили главным диктатором мира, на самом деле будут просто издеваться над странами, где суверенитет и народовластие ими же попраны.

Фото: ru.wikipedia.org

«Вашингтон хочет вечно играть центральную роль, а инакомыслящим ожидаемо приклеят ярлык «недемократических государств»

— Наверняка повторят, что США — пример демократии для всего человечества, причем критику в свой адрес собравшиеся, естественно, услышать не захотят?

— Само собой. Ведь главная задача политического режима в современных США — ввести в заблуждение свое собственное население в условиях системного кризиса, в котором они сами оказались.

Демократия у них — это лишь красивый фасад государственного устройства, который призван скрыть игнорирование прав рядовых американцев. Тот, кто внимательно изучил правовую и общественно-политическую систему США, лишен иллюзий о свободе слова и волеизъявления в этой стране. О какой свободе мнения можно говорить, когда даже бывшему президенту Соединенных Штатов не дают высказываться в соцсетях и прессе на интересующие общество темы, а средства массовой информации являются рупорами крупнейших компаний и элитарных групп.

На словах защищая конкуренцию, американские власти сделали экономику страны зависимой от коррупционных и лоббистских связей, которые тянутся в Белый дом и на Капитолий.

Политический процесс превратился в столкновение корпораций, которые расставляют на ключевые места в органах власти своих людей. Они же формируют внешнюю политику, стремятся сохранить международное доминирование, создать очаги напряженности по всему миру для своих миллиардных заработков на различных контрактах, мнимую прозрачность которых сами же контролируют.

К месту и не к месту провозглашая демократические лозунги, на деле Вашингтон давно уже стал чемпионом по нарушению суверенитета государств, по числу развязанных войн и конфликтов, грубой и незаконной охоте на граждан других стран.

Если США действительно решат двигаться в сторону демократии и перестанут унижать своих союзников — вассалов, мы это будем только приветствовать.

Фото: kremlin.ru

— На саммите мы услышим и пафосные речи о том, как Киев при поддержке «доброго» НАТО противостоит «вселенскому злу» в лице России?

— Уверен, что эта тема станет одной из основных. На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь. Направляют украинским войскам вооружение и боеприпасы, обеспечивают их разведдаными, в том числе с помощью спутниковой группировки и значительного числа беспилотных летательных аппаратов. Натовские инструкторы и советники обучают украинских военных, а наемники воюют в составе неонацистских батальонов. Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения.

«В начале марта стратегический бомбардировщик США отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров»

— Эта линия Вашингтона не меняется, ведь американская элита никогда не желала примириться с сильной и независимой Россией?

— Верно. Как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе является безудержное стремление властей США сохранить за собой главенствующую роль в мире. Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай. Российская Федерация — тем, что не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит Америку в духовно-нравственном и военном отношении. Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками «подавить» Россию Вашингтон возьмется за КНР.

Напомню, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США «Задачи в отношении России». С распадом Советского Союза у Запада возникла эйфория. Однако длилась она недолго, так как в России сделали работу над ошибками. Сегодня наша страна может обеспечить не только внутреннюю стабильность, но и безопасность своего народа от угроз извне.

— В начале марта стратегический бомбардировщик США отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море, намеренно провоцируя обострение напряженности. Они совсем страх потеряли?

— У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная.

Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию.

Фото: ru.wikipedia.org

— Однако Запад делает ставку не только на военное поражение, но и на экономическое истощение России…

— Очевидно. Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчете на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьезно ошиблись.

В последнее десятилетие Запад реализует идею создания такого технологического уклада, при котором процветать должен лишь он, а остальному миру уготована участь периферии социально-экономического развития. Поэтому его лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью. Сами же страны Запада целиком и полностью зависимы от транснациональных компаний, мировых хозяйственных цепочек. Если, например, против Англии или Франции были бы введены санкции такого же уровня, как против нашей страны, эти государства быстро погрузились бы в хаос.

При этом Россия не собирается закрывать свою экономику от мира. Она останется открытой и будет интегрирована с экономиками суверенных стран, беспокоящихся о собственном процветании, в том числе благодаря кооперации с нами.

Фото: kremlin.ru

— Очевидно, что подорвать российскую экономику и обескровить российскую армию — это две стороны одной стратегии, которую Запад пытается реализовать уже не первое столетие?

— Конечно. Не следует наивно полагать, что методы экономической агрессии более мягкие и человечные. Страны Европы и Япония, к примеру, прекратили поставки в Россию ряда лекарств, в том числе жизненно важных. В этом отношении западная фармацевтика достойно продолжает «традиции» своих предшественников. Хорошо известно, что большинство этих же компаний в свое время трудились над разработкой отравляющих газов и душегубок по заказу фашистской Германии. То есть полностью поддерживали идеологию геноцида так называемых «лишних» народов.

Давайте вспомним, как те же англосаксы вскармливали нацистов в 1930-е годы, надеясь направить их против Советского Союза. Заработав финансовые и геополитические дивиденды по итогам Второй мировой войны, сегодня Вашингтон и Лондон вновь потакают нацизму и фашизму. Используя Украину, не прочь разжечь общеевропейский или даже мировой конфликт, воображая, что им все сойдет с рук.

— Создается впечатление, что коллективный Запад в принципе не собирается извлекать уроки из прошлого.

— Западный «интернационал» выступал против нашей страны не единожды. То под знаменами поляков и шведов, то с наполеоновскими орлами, под британским флагом или под гитлеровской свастикой. Результат один — все попытки сокрушить Россию тщетны. Не желая извлекать уроки, западники снова и снова лезут на рожон.

Не в восторге Вашингтон и от стабильности в Азии, сложившейся в результате Второй мировой войны и освободительных движений. Индо-Тихоокеанская стратегия США является попыткой создать азиатское НАТО. Новый альянс станет очередным агрессивным блоком, направленным против Китая и России, а заодно для усмирения ныне независимых государств.

Перевооружение австралийского флота в рамках нового альянса АУКУС, в том числе с поставкой атомных подводных лодок, военная поддержка Тайваня и Южной Кореи имеют долгосрочную цель — установление доминирования США и НАТО над Евразией с ее восточного фланга.

Фото: ru.wikipedia.org

«Еще во времена холодной войны Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню»

Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции. Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны. Сделав ставку на ударные вооружения, премьер-министр Кисида заявил, что его страна приобретает в США 400 крылатых ракет Tomahawk.

Кроме вооружения Японии, Вашингтон пытается возродить дух японского милитаризма, который, казалось бы, был искоренен в 1945 году. Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы. Западники не хотят вспоминать и сознательно умалчивают, как в начале XX века использовали их агрессивность против Советского Союза и Китая, а в итоге японцы повернули оружие против американцев, британцев и их союзников.

— При этом американские и европейские политики сегодня не только «забывают» о неудобных для себя фактах из прошлого, но и сознательно переписывают историю, даже вопреки здравому смыслу. Это видно по тому, как лицемерно развернута кампания по реабилитации нацизма. Даже выдумали, что Европу от гитлеровцев освобождали одни украинцы. Раскручивают миф о «голодоморе» как акте геноцида.

— Тем, кто знает историю и не пытается ее фальсифицировать, хорошо известно, что в 1920—1930-е годы ситуация с доступом к продовольствию была хуже как раз в РСФСР, чем на Украине. Это подтверждено документально, имеется много фактов. В качестве одного из примеров можно привести биографию Героя Советского Союза Григория Ивановича Бояринова. В конце прошлого года отмечалось его столетие. Известный разведчик, участник Великой Отечественной войны, многих спецопераций, погиб при руководстве штурмом дворца Амина в Афганистане. Он родился в 1922 году в Смоленской области, отец был председателем колхоза. Однако в 1930-е годы его семья переехала на Украину, так как там было легче прокормиться и выжить.

Между прочим, лозунги «голодомора» американцы сегодня взяли на вооружение уже в глобальном масштабе, обвиняя нашу страну в провоцировании мирового продовольственного кризиса. Не сомневаюсь, что во время саммита за демократию опять будут муссировать эту тему. При этом сами западники блокируют поставки российского зерна и удобрений за рубеж, а украинские закрома они попросту грабят и перепродают втридорога беднейшим странам на кабальных условиях, как делали их предки-колонизаторы.

Фото: flickr.com

— Порой кажется, что Запад своими действиями сам себе роет яму. Наблюдая за происходящим в Евросоюзе, есть стойкое ощущение, что его ждет очень туманное будущее.

— Коллапс Евросоюза не за горами. Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый Свет к открытому конфликту с нашей страной. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена холодной войны Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось.

— И как это сочетается с тем, что США и Европа на словах — главные союзники?

— Парадокс заключается в том, что в распаде Евросоюза напрямую заинтересован Вашингтон, чтобы устранить своего экономического конкурента, не допустить процветания Европы за счет кооперации с Россией. Американцы уже многое сделали для того, чтобы Старый Свет лишился статуса мощного экономического игрока. Во многом именно для этого Вашингтон раскручивал историю с антироссийскими санкциями. На наших глазах происходит радикальное изменение экономической модели ЕС, основанной на сочетании дешевых энергоресурсов из России и передовых европейских технологий.

Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина. Кроме того, Евросоюз находится в миграционном тупике. Многие из мигрантов не только не желают интегрироваться в европейскую семью, но и создают свои халифаты, заставляя местные власти и население жить по их законам. Вместе с ними в Европу едут представители преступных группировок и боевики. Исполнителями громких терактов последних лет в Лондоне, Брюсселе и Париже стали граждане ЕС — выходцы из уже существующих в Европе национальных анклавов. Если вспомнить, что «Аль-Каида»*, ИГИЛ* и другие террористические организации были созданы в свое время США, а террористов в Сирии и Ираке обучают инструкторы ЦРУ, то не исключено, что за подготовкой терактов в Европе стоят эти же лица. Их цель — дестабилизировать ситуацию на континенте, к будущему которого США безразличны.



США хозяйничают в Европе, игнорируя тот факт, что ведущая роль на континенте исторически была отведена России. В XIX веке — Российской империи, в XX веке — Советскому Союзу. Так будет и в XXI веке.

Фото: tatarstan.ru

— А в своей собственной прочности США уверены? Закат, по их мнению, может грозить всем, только не им? По-моему, и Штатам могут угрожать риски распада.

— США обрели статус великой державы экономическими достижениями, основанными на циничных действиях по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других государств. При этом так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам. Скажем, как это было изначально, разделятся на Север и Юг. Причем никто не может исключить, что Юг будет двигаться в сторону Мексики, земли которой американцы захватили в 1848 году. А это более двух миллионов квадратных километров.

Кстати, латиноамериканские лидеры не скрывают, что осознание деструктивной роли США стало повсеместным. Основание базы Гуантанамо считается прямой кражей кубинского суверенитета. И это лишь один из многих примеров систематических посягательств на независимость стран Латинской Америки. Можно не сомневаться, рано или поздно южные соседи США вернут себе похищенные у них территории.

— Кроме того, в США много и внутренних противоречий. Нет единства даже в самой американской элите.

— Верно. Антагонизм между республиканцами и демократами только усиливается. Растут противоречия между различными финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которые радеют только о своей капитализации, а не о благополучии Америки. Возомнившие себя неприкасаемыми элиты США никогда не ассоциировали себя с американским народом.

Такие их проекты, как BLM, то есть «Жизнь черных имеет значение», и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения, уже пребывающего в состоянии апатии. Взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют с их страной злую шутку. Простые граждане и пальцем не пошевелят ради сохранения целостности Америки, понимая, что не нужны своим властям. Не ведая, что творят, власти США шаг за шагом уничтожают сами себя.

Проблема Америки в том, что она слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах. Пока США в своих военно-биологических лабораториях изобретают новые вирусы для уничтожения народов неугодных стран, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре.

Построенная за счет печатного станка американская финансовая пирамида раз за разом дает ощутимые сбои. Модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно. При наличии вешнего долга более чем в 31,5 триллиона долларов США все увереннее идут к дефолту. Падение уровня доверия к доллару, не подкрепленного реальными товарами, а также к системе раздутых спекулятивных операций на фондовом рынке приведут Штаты к мощному финансовому кризису.

Фото: ru.wikipedia.org

— Как бы пафосно это ни звучало, но русские не только не хотят войны, но и не желают гибели ни США, ни какой-либо другой страны.

— Абсолютно согласен. Наша многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно.

*Запрещенные в РФ организации

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