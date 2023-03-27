В Казани назначили нового руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Казани ГУ МЧС России по Татарстану назначен Радик Емекеев. Об этом на «деловом понедельнике» объявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

На посту начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Казани ГУ МЧС России по Татарстану Радик Емекеев сменил Олега Маринина. Последний назначен заместителем государственного инспектора Татарстану по пожарному надзору.

Радик Емекеев получил образование в Казанском национальном исследовательском технологическом университете по специальности «техносферная безопасность». С 1997-го по 2002-й работал инспектором и старшим инспектором пожарной части №5 отряда государственной противопожарной службы №7.

Фото: kzn.ru

Также занимал должности заместителя начальника и начальника отдела государственного пожарного надзора Ново-Савиновского района Казани, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Казани по Ново-Савиновскому району ГУ МЧС России по Татарстану.

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Татьяна Демина