Сын экс-главы «Татнефти» приступил к стройке бизнес-центра на Булаке

Новый БЦ на Булаке от семьи Тахаутдиновых

В Казани на улице Право-Булачной приступают к строительству здания офисного центра, проект которого еще в минувшем году был одобрен президентом республики на заседании межведомственной градостроительной комиссии. Как выяснило «Реальное время», возведением бизнес-центра займется компания «Панорама» Рустема Тахаутдинова — сына экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова.

Офисный центр с парковкой будет построен между 27-м и 33-м домами по ул. Право-Булачной. Разрешение на стройку было выдано еще в сентябре, а в апреле, судя по паспорту объекта, работы должны были завершить.

Однако на данный момент на огороженной площадке пока только завершили подготовку участка под застройку, а к рытью котлована приступят летом, когда сойдут грунтовые воды, сообщили изданию строители БЦ. По их словам, завершить стройку планируется в течение этого года.

Застройщиком объекта выступает альметьевское ООО «Панорама», техническим заказчиком — казанское ООО «Сигма-стройсервис», а проектную документацию выполнила тоже казанская фирма — ООО «Проектория».

Фото: skyscrapercity.com

Как добавили представители технического заказчика, здание офисного центра будет четырехэтажным, общей площадью около 4 тысяч кв. м. Один этаж — подземный, его займет паркинг, во дворе также будет наземная стоянка.

Нефтянка, частная медицина и глэмпинг

Проект офисного центра по ул. Право-Булачной утвердили не сразу, а после доработки согласно пожеланиям комиссии. В дальнейшем, как докладывала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, он по всем параметрам соответствовал утвержденным нормативам и предписанным ограничениям, так что комиссия поддержала концепцию БЦ.

Сын известного нефтяника Рустем Тахаутдинов входит в топ самых богатых бизнесменов республики. Ему принадлежит УК «Шешмаойл», которая управляет всей бизнес-империей бывшего гендиректора «Татнефти». Прибыль управляющей компании в 2021 году выросла в пять раз, до 3,3 млрд рублей.

Компания «Шешмаойл» строит в Альметьевске развлекательный центр «Бушидо парк», а рядом появится глэмпинг. Фото: tatarstan.ru

Тахаутдинову-младшему также принадлежит лизинговая компания «Восток-Лизинг», которая в 2021 году показала чистую прибыль в 1,1 млрд рублей при выручке в 3,68 млрд. Другие его фирмы также связаны в основном с нефтянкой, но есть бизнес и в области медицины, а также в сфере развлечений. В частности, он развивает сеть стоматологических клиник, занят строительством частного медицинского центра в Казани. А его компания «Шешмаойл» строит в Альметьевске развлекательный центр «Бушидо парк» с веревочным парком, фуд-кортом, а рядом появится глэмпинг.

Василя Ширшова