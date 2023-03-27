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Сын экс-главы «Татнефти» приступил к стройке бизнес-центра на Булаке

15:20, 27.03.2023 12
Сын экс-главы «Татнефти» приступил к стройке бизнес-центра на Булаке
Фото: Дмитрий Кояш/ photobuildings.com

Новый БЦ на Булаке от семьи Тахаутдиновых

В Казани на улице Право-Булачной приступают к строительству здания офисного центра, проект которого еще в минувшем году был одобрен президентом республики на заседании межведомственной градостроительной комиссии. Как выяснило «Реальное время», возведением бизнес-центра займется компания «Панорама» Рустема Тахаутдинова — сына экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова.

Офисный центр с парковкой будет построен между 27-м и 33-м домами по ул. Право-Булачной. Разрешение на стройку было выдано еще в сентябре, а в апреле, судя по паспорту объекта, работы должны были завершить.

Однако на данный момент на огороженной площадке пока только завершили подготовку участка под застройку, а к рытью котлована приступят летом, когда сойдут грунтовые воды, сообщили изданию строители БЦ. По их словам, завершить стройку планируется в течение этого года.

Застройщиком объекта выступает альметьевское ООО «Панорама», техническим заказчиком — казанское ООО «Сигма-стройсервис», а проектную документацию выполнила тоже казанская фирма — ООО «Проектория».

Фото: skyscrapercity.com

Как добавили представители технического заказчика, здание офисного центра будет четырехэтажным, общей площадью около 4 тысяч кв. м. Один этаж — подземный, его займет паркинг, во дворе также будет наземная стоянка.

Нефтянка, частная медицина и глэмпинг

Проект офисного центра по ул. Право-Булачной утвердили не сразу, а после доработки согласно пожеланиям комиссии. В дальнейшем, как докладывала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина, он по всем параметрам соответствовал утвержденным нормативам и предписанным ограничениям, так что комиссия поддержала концепцию БЦ.

Сын известного нефтяника Рустем Тахаутдинов входит в топ самых богатых бизнесменов республики. Ему принадлежит УК «Шешмаойл», которая управляет всей бизнес-империей бывшего гендиректора «Татнефти». Прибыль управляющей компании в 2021 году выросла в пять раз, до 3,3 млрд рублей.

Компания «Шешмаойл» строит в Альметьевске развлекательный центр «Бушидо парк», а рядом появится глэмпинг. Фото: tatarstan.ru

Тахаутдинову-младшему также принадлежит лизинговая компания «Восток-Лизинг», которая в 2021 году показала чистую прибыль в 1,1 млрд рублей при выручке в 3,68 млрд. Другие его фирмы также связаны в основном с нефтянкой, но есть бизнес и в области медицины, а также в сфере развлечений. В частности, он развивает сеть стоматологических клиник, занят строительством частного медицинского центра в Казани. А его компания «Шешмаойл» строит в Альметьевске развлекательный центр «Бушидо парк» с веревочным парком, фуд-кортом, а рядом появится глэмпинг.

Василя Ширшова
НедвижимостьБизнес Татарстан УК ШешмаойлТахаутдинов Шафагат Фахразович

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комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 27 мар
    просто не большое офисное здание
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    Анонимно 27 мар
    а там на большое и места нет
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  • Анонимно 27 мар
    красивый глэмпинг!
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    Анонимно 27 мар
    красивый но бестолковый
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    Анонимно 27 мар
    ну что у нас вполне себе сословное общество.
    позорище
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    Анонимно 27 мар
    Это тут причем?
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  • Анонимно 27 мар
    зачем глемпинги внаших широтах??вы совсем летом комары скушают зимой просто холодно и что за витирины вместо окон ка ктам жить у всех на виду НУ глууупо же совсем деньен много а толк умало! смешные эти сыночки зачем окно вполннны йрост в ычто?? думайте тыковкой начальники!
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  • Анонимно 27 мар
    да а как уедениться сдевушкой в таком вот глемпе с окнами во всю стену?

    приватность что ненужна вы что?? ну разоритесь вы с таким уровнем мышления.

    а отдыхать надо в турции!! крайниий случай круиз поволге до астрахании обратно((( ну тем неменее .а эти глемпы ну для.........
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    Анонимно 27 мар
    мы поняли, вам ничего не надо. пусть ничего не будет. А на турцию и круиз денег побольше надо, знаете ли. Это не альтернатива
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    Анонимно 27 мар
    такоой глемпинг ненужен вообще никому на турцию денег меньше кстатинадо
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    Анонимно 27 мар
    шторы придуманы на такие случаи
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    Анонимно 27 мар
    шторы? ну не серьезно. с виду красиво н а деле нельзя пользоваться
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