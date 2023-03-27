Власти Казани заявили о нехватке дорожных рабочих — на одного человека приходится 10 улиц

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

В Казани не хватает дорожных рабочих — на одного человека приходится 10 улиц. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

Сейчас на содержании улично-дорожной сети Казани задействованы 224 рабочих. При этом потребность в таких сотрудниках оценивается в 700 человек.

Скриншот трансляции

Напомним, минувшей зимой мэрия Казани и подрядчики объясняли недостаточную уборку снега и гололед нехваткой рабочей силы. Сотрудники подрядных организаций утверждали, что не успевают бороться с гололедом — техника не справлялась, приходилось работать вручную.



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Татьяна Демина