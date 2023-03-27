В Казани «добивают» систему мониторинга счетчиков на фоне снижения собираемости платежей ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В начале 2023-го в Татарстане снизилась собираемость платежей за ЖКУ — на 0,6%, и в среднем по республике составила 94%. На фоне этого, как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит в этом году более 28,5 миллиона рублей на внедрение системы мониторинга данных водосчетчиков. В сумме с 2019 года на эту систему выделили 90,5 миллиона рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Стоимость работ растет уже пятый год подряд

Как выяснило «Реальное время», казанский «Водоканал» потратит более 28,5 миллиона рублей на внедрение системы мониторинга данных о давлении на сетях и количестве потребленного ресурса в программу диспетчеризации. Завершить работы планируется до 31 декабря текущего года. Стоит отметить, что в их число войдет не только монтаж, но и закупка специального оборудования.



Согласно проектной документации, закупка осуществляется на собственные средства МУП «Водоканал». И несмотря на то, что данная процедура существует не первый год, а уже на протяжении пяти лет, нынешний контракт является самым дорогим. Для сравнения: предыдущая закупка осуществлялась сразу на два года — полный 2021 и 2022-й, однако ее стоимость оценивалась в 22,6 миллиона рублей.

Даже в пандемийный 2020-й цена договора была ниже, а именно 20,8 миллиона. Что касается самого первого контракта в 2019 году, когда данный проект только начал реализовываться, его стоимость составляла всего 18,4 миллиона. В сумме с 2019 года на эту систему выделили 90,5 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Wi-Fi-антенна, фильтры и трубы: что необходимо для установки «умного» счетчика?



В рамках такого контракта подрядчику предстоит установить на объектах специальные счетчики и их комплектующие: батарею повышенной емкости, Wi-Fi-антенну, контроллеры, преобразователи давления, протянуть кабели, гофрированные трубы, поставить фильтры. После этого ему своими же силами необходимо осуществить пусконаладку с последующей интеграцией в программу диспетчеризации.

Готовая система должна предоставлять возможность объединения групп приборов в единую беспроводную сеть, позволяющую считывать показания счетчиков воды на различных архитектурных объектах, включая многоквартирные дома, коттеджные поселки, а также дачные кооперативы.

Таким образом управляющая компания может дистанционно отслеживать расход энергетических ресурсов и возможные аварии. Кроме того, с помощью данной системы коммунальным организациям становится легче контролировать своевременность оплаты по счетам.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подрядчик должен иметь аккредитацию чуть не обанкротившегося производителя

Обязательным условием является то, что исполнитель должен быть аккредитован заводом-изготовителем контроллеров АО «Телеофис» на осуществление монтажа оборудования и их гарантийного сервиса.

АО «Телеофис» — это московская компания, занимающаяся производством коммуникационного оборудования. Ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Согласно последним данным, опубликованным за 2021 год, выручка от продаж организации достигала 299 миллионов рублей, а чистая прибыль — 36,2 миллиона. При этом в июне прошлого года компания отказалась от применения моратория о банкротстве.

Вероятно, это связано с тем, что денежный поток компании в 2020 году упал и она потеряла 13 миллионов рублей. В 2021-м ситуацию получилось стабилизировать, но убыток все равно оставался, хоть уже и в 1,2 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Проблемы с «умными» счетчиками фиксируются в Татарстане уже давно

Напомним, в конце января в редакцию «Реального времени» обратились жители казанского ЖК «Нобелевский» с жалобами на неисправные «умные» счетчики. Дома комплекса подключены к системе АСКУЭ, благодаря которой показания приборов учета со всех квартир передаются в управляющую компанию автоматически. По словам жильцов, пока в УК разбираются с оборудованием, им стали приходить баснословные суммы за коммунальные услуги. Представители застройщика, чья УК обслуживает дома, это опровергают и приводят другие объяснения.

Проблемы с «умными» счетчиками возникают и у других жителей Казани и республики, сообщили «Реальному времени» в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ. Нередко причина была в том, что обслуживали такие приборы учета разные организации.

— Я сталкивался с тем, что передача таким образом показаний общедомового счетчика была крайне затруднена, потому что производитель счетчика — один, а оператор — второй, и не всегда это согласуется, то есть здесь нужна отработка, — рассказал председатель правления центра Михаил Застела. — Второе, с чем лично я сталкивался: знакомая из частного сектора обратилась с проблемой, обычные счетчики им заменили «умными» на столбах. Но она также «исхитрилась» поставить счетчик в доме. Так вот, тот, что на столбе, показывал существенно больше — в два раза.



Фото: realnoevremya.ru/предоставлено жильцом дома

До 2035 года «умные» счетчики установят во всех домах республики

Обязанность устанавливать «умные» счетчики в домах и квартирах для россиян законодательно ввели с 1 июля 2020 года. В рамках реализации программы в области энергосбережения интеллектуальные системы учета электроэнергии начали монтировать по мере выхода из строя старых приборов, а новостройки сдают уже с «умными» счетчиками.

Многие застройщики в жилых многоквартирных домах используют автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии — АСКУЭ (АИИС КУЭ). Разработчики системы уверяют, что она позволяет вести точный учет потребления энергоресурсов, предотвращать хищения, снижать высокий показатель ОДН в доме, избегать человеческого фактора в передаче данных счетчиков и получать оплату за коммунальные услуги своевременно.

Стоит отметить, что на итоговой коллегии глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев сообщил, что «умные» счетчики на электроэнергию во всех домах республики установят до 2035 года. Интеллектуальные электронные приборы учета, по его словам, существенно снизят расходы граждан на свет. Кроме того, решается вопрос об установке «умных» счетчиков и на другие коммунальные ресурсы.



Фото: tatenergosbyt.ru

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Максим Кокунин