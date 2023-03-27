Президент России потребовал от ФНС оперативно решить проблемы налогоплательщиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) выявить и решить проблемы налогоплательщиков по единому налоговому счету (ЕНС). Информация опубликована на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, ФНС России вместе с общественным движением «Народный фронт «За Россию» должны организовать обратную связь с налогоплательщиками по вопросу функционирования системы ЕНС и предложить решение выявленных проблем в максимально короткие сроки. Отчитаться перед российским лидером нужно до 15 апреля.

Президент также поручил комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» вместе с Минфином и ФНС оценить функционирование системы единого налогового счета применительно к бюджетной системе России. Доклад также необходимо предоставить до 15 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ноябре «Реальное время» писало, что в 2022 году жителям Татарстана направили 2,3 млн налоговых уведомлений с общей суммой начислений 8,7 млрд рублей. Это на 600 млн рублей (на 7,4%) больше, чем годом ранее.

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Айрат Назипов